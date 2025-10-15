Трубу повернули на север: отныне природный газ жителям Латвии будет поступать не только из Литвы

В конце этого года через терминал Инко будет поставлено около 2 ТВт·ч сжиженного природного газа. Владельцем этого ресурса является Latvenergo, которая доставит его и разместит в Инчукалнском подземном хранилище газа, а также реализует клиентам в Финляндии.