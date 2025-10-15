Трубу повернули на север: отныне природный газ жителям Латвии будет поступать не только из Литвы
Акционерное общество Latvenergo заключило контракты на несколько сделок по поставке природного газа в четвёртом квартале 2025 года с использованием терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в финском порту Инко.
"Эти соглашения значительно повышают надёжность снабжения как для самой Latvenergo, так и для Латвии в целом, поскольку возможности финской инфраструктуры дополняют используемый до сих пор литовский СПГ-терминал в Клайпеде", - заявила компания.
В конце этого года через терминал Инко будет поставлено около 2 ТВт·ч сжиженного природного газа. Владельцем этого ресурса является Latvenergo, которая доставит его и разместит в Инчукалнском подземном хранилище газа, а также реализует клиентам в Финляндии.
"Использование терминала Инко является как практическим, так и символическим шагом, поскольку диверсификация поставок СПГ подтверждает рациональное функционирование объединённой энергетической инфраструктуры Балтии и Финляндии, а также демонстрирует дополнительные возможности доставки стратегического энергетического ресурса через порты дружественных соседних стран", - указывает компания.
С 2022 года Latvenergo использует для регулярных поставок природного газа терминал компании Klaipėdos nafta в Литве с ежегодной мощностью 6 ТВт·ч.
