Жителям Латвии рассказали, почему они переплачивают за газ, хотя в Европе цена на него резко упала
С началом нового отопительного сезона рынок природного газа в Европе сохраняет стабильность, и, как отмечает энергетическая компания Elenger, цена вернулась к уровню 2021 года.
Многие существенно переплачивают
За последние три месяца цена на природный газ на голландской бирже TTF, которая является основным индикатором цен на газ в Европе, сохранялась в узком диапазоне — от 30 до 35 евро за мегаватт-час (EUR/MWh), что свидетельствует о стабильности рынка. Это примерно на 13% ниже, чем в тот же период прошлого года, и фактически цена вернулась к уровню 2021 года, то есть времени до вторжения России в Украину.
Прогноз на зиму сейчас благоприятен для потребителей — по оценкам компании, по сравнению с прошлым отопительным сезоном этой зимой цены на газ будут еще на 20–30% ниже.
Комментируя ситуацию в Латвии, Elenger подчеркивает, что, несмотря на то что газовый рынок открыт уже два с половиной года и домохозяйства могут выбирать поставщика, мы по-прежнему наблюдаем, что часть жителей не осведомлена об этой возможности. Кроме того, многие клиенты существенно переплачивают, так как не пересматривают свои контракты и автоматически продлевают существующие, не оценивая альтернативные предложения.
По мнению представителей компании, домохозяйства со средним потреблением газа, сменив поставщика, в этом отопительном сезоне могли бы сэкономить примерно 200–300 евро.
Зима пощадит потребителя
В феврале этого года рынок вновь подтвердил свою волатильность — цена на TTF временно выросла почти до 60 EUR/MWh, реагируя на риски поставок в Красном море и сбои в работе газовых терминалов. В июне цена снова кратковременно поднялась до 41–42 EUR/MWh в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке, что показало чувствительность рынка к внешним шокам.
Однако в настоящее время нет видимых признаков, указывающих на ожидаемый значительный рост цен на газ в ближайшие месяцы. Кроме того, последние метеопрогнозы свидетельствуют о сравнительно мягкой зиме, что будет благоприятно для потребителей, так как позволит точнее планировать расходы на отопление.