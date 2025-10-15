Жителям Латвии рассказали, почему они переплачивают за газ, хотя в Европе цена на него резко упала

За последние три месяца цена на природный газ на голландской бирже TTF, которая является основным индикатором цен на газ в Европе, сохранялась в узком диапазоне — от 30 до 35 евро за мегаватт-час (EUR/MWh), что свидетельствует о стабильности рынка. Это примерно на 13% ниже, чем в тот же период прошлого года, и фактически цена вернулась к уровню 2021 года, то есть времени до вторжения России в Украину.