Инчукалнское газохранилище заполнено лишь наполовину - так готова ли Латвия к отопительному сезону?

Емкость Инчукалнского подземного хранилища газа (ПГХ) значительно превышает потребление газа в Латвии, и его текущее заполнение, составляющее около 56 % от технической емкости хранилища, не свидетельствует о повышенных рисках газоснабжения в отопительный сезон, сообщили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ). Там пояснили, что при оценке степени заполнения Инчукалнского ПГХ следует учитывать, что емкость хранилища значительно превышает потребление газа в Латвии в отопительный сезон, а часть пользователей хранилища являются иностранными предприятиями, Поэтому заполнение хранилища, которое в настоящее время составляет около 56% от технической емкости, не следует рассматривать как показатель повышенных рисков для поставок природного газа в отопительный сезон.