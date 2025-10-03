Инчукалнское газохранилище заполнено лишь наполовину - так готова ли Латвия к отопительному сезону?
Инчукалнское хранилище газа заполнено лишь на 56% от технической емкости. Однако, по мнению Министерства климата и энергетики, это не несет рисков для газоснабжения Латвии в отопительный сезон.
Емкость Инчукалнского подземного хранилища газа (ПГХ) значительно превышает потребление газа в Латвии, и его текущее заполнение, составляющее около 56 % от технической емкости хранилища, не свидетельствует о повышенных рисках газоснабжения в отопительный сезон, сообщили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ). Там пояснили, что при оценке степени заполнения Инчукалнского ПГХ следует учитывать, что емкость хранилища значительно превышает потребление газа в Латвии в отопительный сезон, а часть пользователей хранилища являются иностранными предприятиями, Поэтому заполнение хранилища, которое в настоящее время составляет около 56% от технической емкости, не следует рассматривать как показатель повышенных рисков для поставок природного газа в отопительный сезон.
Сезон закачки природного газа начался 1 мая этого года, и процесс закачки газа в ПГХ близок к завершению, но все еще продолжается.
По состоянию на 29 сентября текущего года общий объем природного газа в Инчукалнском ПГХ достиг 14,03 ТВтч, что составляет около 80% от общего объема, запланированного к закачке. Сезон закачки планируется завершить с 17,6 ТВтч природного газа.
Министерство также пояснило, что объемы закачки природного газа были нестабильными в течение последних пяти лет. В этом году объем закачки уже превысил показатель 2022 года. Несмотря на то, что объемы закачки природного газа за последние пять лет сильно колебались, количество газа в хранилище значительно превышало потребление природного газа в Латвии во время отопительного сезона.
За три года потребление природного газа в Латвии достигало 6,6-7,8 ТВтч. Это говорит о том, что объем газа, хранящегося в Инчукалнском ПГХ, уже способен полностью покрыть как прогнозируемое потребление Латвии, так и обеспечить природным газом потребителей в соседних странах.
Ранее сообщалось, что в предстоящем отопительном сезоне латвийские домохозяйства столкнутся с существенной финансовой нагрузкой — лишь 30% смогут оплачивать счета без трудностей, тогда как 67% планируют ограничить ежедневные расходы.