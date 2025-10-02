В Латвии начался отопительный сезон - население ждут огромные счета. Как люди думают справляться?

«Такой рост затрат втрое превышает средний рост потребительских цен, который в августе составил 4,1% в годовом выражении. Повышение тарифа на тепловую энергию напрямую затронет не только значительную часть жителей Риги, но и предприятия, являющиеся клиентами Rīgas Siltums, включая как крупнейших ритейлеров, так и различных поставщиков услуг. Рост расходов на тепловую энергию, вероятно, эти предприятия будут вынуждены переложить на конечных потребителей, что дополнительно негативно повлияет на расходы населения», — поясняет Карлис Пургайлис, главный экономист банка Citadele.