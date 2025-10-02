В Латвии начался отопительный сезон - население ждут огромные счета. Как люди думают справляться?
В предстоящем отопительном сезоне латвийские домохозяйства столкнутся с существенной финансовой нагрузкой — лишь 30% смогут оплачивать счета без трудностей, тогда как 67% планируют ограничить ежедневные расходы, а 3% уже прогнозируют, что вовсе не смогут оплатить счета, свидетельствует опрос, проведенный банком Citadele.
Режим экономии
43% домохозяйств планируют сократить расходы на отдых, развлечения и культурные мероприятия. Каждый пятый собирается уменьшить важные повседневные траты, включая бюджет на продукты питания, здравоохранение и образование. Эти изменения могут повлиять на качество повседневной жизни и благосостояние жителей.
Данные опроса показывают, что мужчины чаще прогнозируют возможность оплачивать счета без проблем, тогда как женщины чаще ожидают необходимость ограничений в тратах. Респонденты в возрасте от 60 до 74 лет, чаще всего планируют сокращать расходы на базовые потребности, чтобы оплатить счета за отопление.
Планируемые ограничения расходов означают, что в зимние месяцы спрос в розничной торговле, а также в сфере развлечений и культуры может существенно снизиться.
Эффект домино
В Риге с 1 октября счета за отопление выросли из-за увеличения тарифа на тепловую энергию — он поднялся с прежних 74,17 евро/МВтч до 83,01 евро/МВтч. Удорожание составило почти 12%.
«Такой рост затрат втрое превышает средний рост потребительских цен, который в августе составил 4,1% в годовом выражении. Повышение тарифа на тепловую энергию напрямую затронет не только значительную часть жителей Риги, но и предприятия, являющиеся клиентами Rīgas Siltums, включая как крупнейших ритейлеров, так и различных поставщиков услуг. Рост расходов на тепловую энергию, вероятно, эти предприятия будут вынуждены переложить на конечных потребителей, что дополнительно негативно повлияет на расходы населения», — поясняет Карлис Пургайлис, главный экономист банка Citadele.
Более высокие счета за отопление отразятся на внутреннем спросе и в зимние месяцы могут негативно повлиять на розничную торговлю, сферу гостеприимства и культуру, вызвав эффект домино во всей экономике.
А ведь все было так хорошо. Как недавно писал Otkrito.lv, латвийский Минфин объявил об улучшении покупательной способности населения.