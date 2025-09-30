Похоже, у кого-то завелись деньжата: латвийский Минфин объявил об улучшении покупательной способности населения
Объем розничной торговли в августе этого года вырос на 4,3% по сравнению с августом прошлого года, что является самым большим годовым приростом с ноября 2022 года.

Как сообщает Минфин, год к году объемы розничной торговли растут уже третий месяц подряд — в июне, июле и августе. Рост обеспечила торговля непродовольственными товарами (без учета топлива), которая в августе достигла исторически самого высокого уровня. 

Среди непродовольственных товаров особенно выросла торговля:

  • хозяйственными принадлежностями — на 15,2%,
  • товарами для культуры и отдыха — на 16,1%,
  • торговля на стендах и рынках — на 5,9%.

В группе хозяйственных товаров увеличились продажи:

  • различных строительных материалов — на 14%,
  • электробытовых приборов — на 22,8%,
  • а также на 6% выросла торговля предметами для обустройства жилья (ковры, обои, мебель, осветительные приборы). 

"Это указывает на инвестиции населения в ремонт и благоустройство жилья", - отмечает министерство.

В категории товаров для культуры и отдыха:

  • на 18,4% увеличилась розничная торговля спорттоварами и играми,
  • на 12,9% — продажа одежды и обуви,
  • на 12,5% — товаров для садоводства и домашних животных,
  • на 14,8% — часов и ювелирных изделий.

"Стремительный рост торговли непродовольственными товарами свидетельствует об улучшении покупательной способности населения", - полагает министерство.

