Похоже, у кого-то завелись деньжата: латвийский Минфин объявил об улучшении покупательной способности населения
Объем розничной торговли в августе этого года вырос на 4,3% по сравнению с августом прошлого года, что является самым большим годовым приростом с ноября 2022 года.
Как сообщает Минфин, год к году объемы розничной торговли растут уже третий месяц подряд — в июне, июле и августе. Рост обеспечила торговля непродовольственными товарами (без учета топлива), которая в августе достигла исторически самого высокого уровня.
Среди непродовольственных товаров особенно выросла торговля:
- хозяйственными принадлежностями — на 15,2%,
- товарами для культуры и отдыха — на 16,1%,
- торговля на стендах и рынках — на 5,9%.
В группе хозяйственных товаров увеличились продажи:
- различных строительных материалов — на 14%,
- электробытовых приборов — на 22,8%,
- а также на 6% выросла торговля предметами для обустройства жилья (ковры, обои, мебель, осветительные приборы).
"Это указывает на инвестиции населения в ремонт и благоустройство жилья", - отмечает министерство.
В категории товаров для культуры и отдыха:
- на 18,4% увеличилась розничная торговля спорттоварами и играми,
- на 12,9% — продажа одежды и обуви,
- на 12,5% — товаров для садоводства и домашних животных,
- на 14,8% — часов и ювелирных изделий.
"Стремительный рост торговли непродовольственными товарами свидетельствует об улучшении покупательной способности населения", - полагает министерство.
Как ранее писал Otkrito.lv, Министерство благосостояния уверяет, что латвийские бедняки стали жить богаче.