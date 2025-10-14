"Термин "неграждане" не существует больше нигде в мире": в Госдуме РФ обсудили вопрос защиты российских граждан

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин отметил, что Россия должна уделить особое внимание защите своих граждан и соотечественников за рубежом. По его слвоам, в Латвии притеснению подверглись люди пенсионного возраста — те, кто "когда‑то приехал сюда по распределению, но для себя сохранил русский язык как родной". "Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами, — иначе их не назовешь, — и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Коллеги, мы, безусловно, должны сделать все, чтобы защитить наших граждан", — обратился он к депутатам. Он подчеркнул, что вопрос требует конкретных действий и поручил профильным комитетам подготовить обращения в международные организации и парламенты других стран с просьбой обратить внимание на ситуацию.