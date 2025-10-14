"Термин "неграждане" не существует больше нигде в мире": в Госдуме РФ обсудили вопрос защиты российских граждан
На пленарном заседании Государственной Думы одной из ключевых тем стала защита прав российских граждан, проживающих за рубежом, в частности в Латвии. Поводом стали требования латвийских властей к гражданам РФ, которые не смогли возобновить ВНЖ, покинуть страну.
Ранее сообщалось, что около 500 граждан России не подали в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) заявления о предоставлении дальнейшего вида на жительство (ВНЖ) в Латвии по истечении установленного законом срока, поэтому им придется покинуть Латвию, свидетельствует первоначальная информация УДГМ.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин отметил, что Россия должна уделить особое внимание защите своих граждан и соотечественников за рубежом. По его слвоам, в Латвии притеснению подверглись люди пенсионного возраста — те, кто "когда‑то приехал сюда по распределению, но для себя сохранил русский язык как родной". "Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами, — иначе их не назовешь, — и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Коллеги, мы, безусловно, должны сделать все, чтобы защитить наших граждан", — обратился он к депутатам. Он подчеркнул, что вопрос требует конкретных действий и поручил профильным комитетам подготовить обращения в международные организации и парламенты других стран с просьбой обратить внимание на ситуацию.
Он поручил к четвергу, 16 октября, подготовить необходимые предложения по поддержке. "Со своей стороны в рамках парламентского измерения постараемся сделать все, чтобы призвать и парламенты других стран, и политиков к действиям, у кого еще совесть осталась. Там есть разные партии", — заявил Володин.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой добавил, что Россия должна перейти от заявлений к практическим шагам по оказанию помощи соотечественникам. Он подчеркнул, что речь идёт прежде всего о защите прав граждан и предотвращении возможной дискриминации.
Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников напомнил, что вопрос положения русскоязычного населения в странах Балтии неоднократно поднимался на международных площадках, однако реакция на эти обращения остаётся ограниченной.
"То, что сегодня происходит в Латвии, к сожалению, укладывается в негативную механику последних трех с половиной десятилетий советского времени. Термин «неграждане» не существует нигде в мире в международном праве, но существует только в законодательстве Латвии, Эстонии", — отметил руководитель фракции ЛДПР, Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Он также отметил, что Россия готова оказать поддержку тем, кто может быть депортирован, включая помощь с жильём и трудоустройством. Он также подчеркнул, что важно искать дипломатические пути решения проблемы и продолжать диалог с латвийской стороной.
В ходе заседания депутаты договорились подготовить совместное заявление, которое будет представлено 17 октября. Документ, как ожидается, будет содержать конкретные предложения по оказанию правовой, гуманитарной и консульской поддержки гражданам России, проживающим в Латвии.