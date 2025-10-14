Количество граждан РФ, которых попросят "с вещами на выход" из Латвии, значительно сократилось

Информация об остальных 483 лицах, которые не подали заявления, будет направлена в Государственную пограничную службу для проверки. После проверки тем лицам, которые не покинули Латвию, будет предложено явиться в УДГМ для получения распоряжения о выезде. При этом УДГМ допускает, что некоторые из этих 483 человек уже покинули Латвию, а некоторые подадут заявления на получение вида на жительство в ближайшие дни.