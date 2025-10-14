Подрядчик: Рижская дума сама расторгла договор и должна отвечать за загрязненный грунт в Скансте

Рижская дума должна взять на себя полную ответственность за материалы и грунт на строительном объекте в Скансте, если отказывается от договора о проведении строительных работ, заявили представители подрядчика SIA RR Nord. Представитель компании Янис Дзинтарс в комментарии агентству LETA отметил, что заявление мэра Риги Виестура Клейнбергса о невывезённом грунте и строительных материалах в рамках проекта реновации Скансте является необоснованным, неправомерным и вводящим в заблуждение. По словам Дзинтарса, в 2022 году Рижская дума в одностороннем порядке расторгла договор о строительных работах, тем самым взяв на себя полную ответственность за все материалы, находящиеся на объекте, за грунт и за продолжение работ.