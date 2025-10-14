Подрядчик: Рижская дума сама расторгла договор и должна отвечать за загрязненный грунт в Скансте
Подрядчик SIA RR Nord обвинил Рижскую думу в попытке переложить ответственность за строительные материалы и загрязненный грунт на объекте в Скансте, несмотря на то, что договор был расторгнут в одностороннем порядке ещё в 2022 году.
Рижская дума должна взять на себя полную ответственность за материалы и грунт на строительном объекте в Скансте, если отказывается от договора о проведении строительных работ, заявили представители подрядчика SIA RR Nord. Представитель компании Янис Дзинтарс в комментарии агентству LETA отметил, что заявление мэра Риги Виестура Клейнбергса о невывезённом грунте и строительных материалах в рамках проекта реновации Скансте является необоснованным, неправомерным и вводящим в заблуждение. По словам Дзинтарса, в 2022 году Рижская дума в одностороннем порядке расторгла договор о строительных работах, тем самым взяв на себя полную ответственность за все материалы, находящиеся на объекте, за грунт и за продолжение работ.
Представители SIA RR Nord и объединения RR-Eko считают, что сейчас самоуправление пытается найти виновных в ситуации, которая возникла из-за бездействия сотрудников Рижской думы.
Несмотря на то, что договор был расторгнут три года назад, в феврале 2025 года Департамент развития потребовал от строителей «привести территорию в порядок» и вывезти грунт с земельных участков, принадлежащих AS Projekts B10 и физическому лицу Марису Спрудсу. Оплата за эти работы не предусматривалась, что фактически означало требование выполнить строительные работы в качестве дара.
Во время реализации проекта и после расторжения договора SIA RR Nord, как уполномоченная сторона, неоднократно обращалась в Департамент развития с вопросами о вывозе принадлежащего им грунта. Однако каждый раз Рижская дума отвечала, что “финансирование отсутствует” и что “решение будет найдено позже”. Таким образом, отмечает Дзинтарс, фактически было подтверждено, что ответственность за дальнейшее управление этим грунтом лежит на самоуправлении. Бывшие исполнители проекта подчеркивают, что не могут нести ответственность за действия должностных лиц Рижской думы.
Согласно проектной документации, извлечённый грунт предполагалось использовать в других инфраструктурных объектах муниципалитета или для рекультивационных работ. «Опасения по поводу качества работ — это абсолютно беспочвенные манипуляции. С самого начала строительных работ на объекте присутствовали представители Государственной службы охраны окружающей среды (VVD), контролировавшие процесс санации. Все работы выполнялись в соответствии с их указаниями», — сообщил Дзинтарс.
Он также отметил, что технический проект строительства был неполным и не учитывал реальные условия, например наличие на территории исторического загрязнения почвы, оставшегося с советских времён.
Поскольку Рижская дума не провела обязательное геоэкологическое исследование, подрядчику пришлось выполнять его самостоятельно. По словам Дзинтарса, чиновники Рижской думы игнорировали неоднократные письменные и устные обращения подрядчика с просьбой устранить выявленные в проекте недочёты и нарушения.
Согласно Закону об обращении с отходами, ответственным за отходы считается владелец, на чьей территории они фактически находятся. В данном случае — администрация Рижской думы, которая после расторжения договора приняла на себя как объект, так и находящиеся на нём материалы. Следовательно, все расходы, связанные с утилизацией грунта или строительных отходов, должна покрывать сама Рижская дума как собственник, а не третьи лица.
«В обществе создаётся ложное впечатление, будто за благоустройство территории после одностороннего расторжения договора отвечает строительная компания как частное лицо. Также ошибочно утверждать, что ранее известные факты вдруг стали “новыми открытиями”. На самом деле именно Рижская дума в одностороннем порядке прекратила договор, необоснованно удержала значительные денежные средства и теперь пытается возложить ответственность за управление принадлежащим ей имуществом на третьих лиц», — заявил Дзинтарс.
По его словам, такие действия подрывают доверие к государственным учреждениям и создают риски, связанные с использованием средств Европейского союза.