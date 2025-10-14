Экономисты обнаружили, что на самом деле в Латвии роста нет, страна только беднеет

По мнению авторов исследования, на протяжении многих лет отрицательный баланс внешней торговли — соотношение латвийского экспорта и импорта — ведет страну к застою. Учитывая стремительный рывок Литвы, которая по объему экспорта уже превосходит Латвию и Эстонию вместе взятые, необходимо без ложной скромности перенимать опыт южных соседей. Если продолжать действовать по-старому, отставание будет расти не только от Северных стран, но и от ближайших балтийских партнеров.