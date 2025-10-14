Экономисты обнаружили, что на самом деле в Латвии роста нет, страна только беднеет
Анализ, проведенный экономистами по заказу Industra Bank, показывает, что рост латвийского экспорта, торговый баланс, кредитование и инвестиции в новые продукты, технологии, инновации и научные исследования заметно отстают от Эстонии и Литвы.
Представленный анализ данных за последние тридцать лет развития латвийского экспорта показывает, что с 2020 года его динамика значительно уступает соседним странам Балтии. Торговый баланс Латвии хронически отрицательный, кредитование частного сектора и интенсивность инвестиций в исследования и инновации находятся ниже регионального уровня.
Основные выводы анализа:
- Рост экспорта в 2020–2024 годы: Латвия +42%, Эстония +59%, Литва +60%.
- Торговый баланс (2024): Латвия −1,03 млрд евро; Эстония +0,22 млрд евро; Литва +4,06 млрд евро.
- Доля экспорта в ВВП в Латвии: около 64% в 2023 году (после пика в 70% в 2022 году) — показатель высокий для небольшой экономики, но недостаточный, так как импорт превышает экспорт.
- Экспорт ограничен в основном соседними странами, что свидетельствует о низкой степени переработки продукции. То есть производимая продукция недостаточно ценна, чтобы было выгодно отправлять ее на дальние рынки.
- ВВП на занятого в Латвии — самый низкий в Балтии; отставание от Северных стран ежегодно растет. При этом из-за снижения численности населения этот показатель создает ложное впечатление роста — фактически страна беднеет, даже если ВВП на одного занятого растет.
- Кредиты частного сектора к ВВП в Латвии сократились с 96,6% (в 2010 году) до 29,7% (в 2024 году), в Эстонии — 61,1%, в Литве — 36,0%.
- Исследования и разработки составляют в Латвии менее 1% ВВП, при этом инвестиции преимущественно государственные, тогда как в Эстонии преобладают частные.
Что делать?
По мнению авторов исследования, на протяжении многих лет отрицательный баланс внешней торговли — соотношение латвийского экспорта и импорта — ведет страну к застою. Учитывая стремительный рывок Литвы, которая по объему экспорта уже превосходит Латвию и Эстонию вместе взятые, необходимо без ложной скромности перенимать опыт южных соседей. Если продолжать действовать по-старому, отставание будет расти не только от Северных стран, но и от ближайших балтийских партнеров.
Решение очевидно: нужно расширять финансирование бизнеса, поддерживать производство с высокой добавленной стоимостью и стимулировать частный сектор инвестировать в исследования и разработки. Малые экономики растут, продавая более сложные продукты на крупных рынках. Для такой небольшой экономики, как Латвия, экспорт — единственная основа роста. Долгосрочные данные показывают, что стагнация Латвии является следствием не отдельных неудачных лет, а системных ошибок экономической политики.
