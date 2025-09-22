Эксперты считают, что украинские беженцы сильно повлияют на развитие Латвии
Потоки украинских мигрантов в Центральной и Восточной Европе после войны могут оказаться ключевыми для перспектив роста региона.
Потоки украинских мигрантов в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) после войны могут стать ключевым фактором для перспектив роста региона, говорится в отчёте S&P Global, где возможное влияние на экономический рост оценивается в диапазоне от -6% до 3%.
Почти половина украинских беженцев, находящихся в настоящее время в ЕС, проживает в 11 странах ЦВЕ блока, что значительно поддерживает их рынки труда. На страны ЦВЕ-11 приходится менее четверти населения всего ЕС.
«Направление экономического роста в Центральной и Восточной Европе может определяться послевоенной украинской миграцией, при этом текущий импульс от украинских работников может как ускориться, так и пойти на спад», — говорится в отчёте S&P Global.
Влияние потоков беженцев на экономический рост в наиболее уязвимых странах региона может варьироваться от -6% до 3%, отмечается в документе.
По состоянию на июнь, Чехия принимала наибольшее количество украинцев относительно численности своего населения — 3,5%, за ней следуют Польша, крупнейшая экономика региона, с 2,6%, Эстония — 2,5% и Словакия — 2,4%, сообщает S&P Global.
Чем дольше продолжается война, тем выше вероятность того, что послевоенная чистая миграция украинцев будет положительной, добавляют аналитики.
«Из-за военного положения в Украине подавляющее большинство мигрантов — женщины и дети. В случае прекращения огня мы ожидаем, что семьи воссоединятся либо в Украине, либо в стране пребывания», — говорится в отчёте.
После отмены военного положения, по мнению S&P Global, уровень интеграции женщин и детей в принимающей стране станет ключевым фактором, определяющим направление миграции.
Страны ЦВЕ-11 это следующие государства: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения.