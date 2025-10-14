Рижанка пожаловалась на водителя - слушал радио на "неправильном" языке: что ответили в Rīgas satiksme

«Когда же наконец настанет день, когда водители общественного транспорта не смогут слушать радио на русском языке?» — написала возмущенная пассажирка общественного транспорта. В последующих комментариях женщина уточнила свою позицию: «Неважно, какой национальности водитель. Если он живёт и работает здесь, то обязан пользоваться государственным языком. Тем более, если речь идёт о муниципальном предприятии — там вообще не должно быть никакого употребления других языков. Это ответственность не только работника, но и компании».