Рижанка пожаловалась на водителя - слушал радио на "неправильном" языке: что ответили в Rīgas satiksme
В латвийском сегменте соцсетей разгорелся очередной языковой скандал. Жительница Риги пожаловалась на водителя общественного транспорта, который, по её словам, во время рейса слушал радио — и не просто радио, а передачу на русском языке.
Свое возмущение женщина выразила публично, отметив в публикации сразу несколько адресатов: руководство муниципального предприятия Rīgas Satiksme, Рижскую думу, вице-мэра Эдварда Ратниекса и одиозную активистку Лиану Лангу, известную своими русофобскими высказываниями. У последней, кстати, сейчас есть дела поважнее - вчера против нее начался судебный процесс по делу о клевете.
«Когда же наконец настанет день, когда водители общественного транспорта не смогут слушать радио на русском языке?» — написала возмущенная пассажирка общественного транспорта. В последующих комментариях женщина уточнила свою позицию: «Неважно, какой национальности водитель. Если он живёт и работает здесь, то обязан пользоваться государственным языком. Тем более, если речь идёт о муниципальном предприятии — там вообще не должно быть никакого употребления других языков. Это ответственность не только работника, но и компании».
Однако большинство пользователей соцсетей не поддержали её жалобу. Многие сочли подобные претензии излишне агрессивными и подчеркнули, что слушать радио на любом не нарушает никаких правил и никак не влияет на работу водителя. «Если водитель слушает, например, SWH и вместо латышской начинает играть песня на английском, становится ли он тоже преступником?» - иронично спросил один из комментаторов.
В Rīgas Satiksme тоже отреагировали. В ответе предприятия отмечается, что водителям действительно разрешено слушать радио, но на минимальной громкости, чтобы звук был слышен только в кабине. «Если отдельные водители не соблюдают это требование, тогда придётся принять решение, чтобы радио в кабинах вообще было запрещено. Мы знаем, что в ряде других стран радио в общественном транспорте уже не используется вовсе», — сообщили представители компании.
Vadītājiem radio jāklausās pēc iespējas klusāk, lai skaņa būtu dzirdama tikai kabīnē. Ja atsevišķos gadījumos šī prasība netiks ievērota, būs jāpieņem lēmums, ka visiem vadītājiem kabīnēs radio būs jāizslēdz pavisam. Zinām, ka vairākās citās valstīs sabiedriskajā transportā radio…— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) October 7, 2025
К слову, один из комментаторов поделился, что работал водителем автобуса в Германии, где слушать радио во время рейса действительно запрещено полностью.