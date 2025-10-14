Рижанка пожаловалась на водителя - слушал радио на "неправильном" языке: что ответили в Rīgas satiksme
Рижанка пожаловалась на водителя - слушал радио на "неправильном" языке: что ответили в Rīgas satiksme

В латвийском сегменте соцсетей разгорелся очередной языковой скандал. Жительница Риги пожаловалась на водителя общественного транспорта, который, по её словам, во время рейса слушал радио — и не просто радио, а передачу на русском языке.

Свое возмущение женщина выразила публично, отметив в публикации сразу несколько адресатов: руководство муниципального предприятия Rīgas Satiksme, Рижскую думу, вице-мэра Эдварда Ратниекса и одиозную активистку Лиану Лангу, известную своими русофобскими высказываниями. У последней, кстати, сейчас есть дела поважнее - вчера против нее начался судебный процесс по делу о клевете.

«Когда же наконец настанет день, когда водители общественного транспорта не смогут слушать радио на русском языке?» — написала возмущенная пассажирка общественного транспорта. В последующих комментариях женщина уточнила свою позицию: «Неважно, какой национальности водитель. Если он живёт и работает здесь, то обязан пользоваться государственным языком. Тем более, если речь идёт о муниципальном предприятии — там вообще не должно быть никакого употребления других языков. Это ответственность не только работника, но и компании».

Однако большинство пользователей соцсетей не поддержали её жалобу. Многие сочли подобные претензии излишне агрессивными и подчеркнули, что слушать радио на любом не нарушает никаких правил и никак не влияет на работу водителя. «Если водитель слушает, например, SWH и вместо латышской начинает играть песня на английском, становится ли он тоже преступником?» - иронично спросил один из комментаторов.

В Rīgas Satiksme тоже отреагировали. В ответе предприятия отмечается, что водителям действительно разрешено слушать радио, но на минимальной громкости, чтобы звук был слышен только в кабине. «Если отдельные водители не соблюдают это требование, тогда придётся принять решение, чтобы радио в кабинах вообще было запрещено. Мы знаем, что в ряде других стран радио в общественном транспорте уже не используется вовсе», — сообщили представители компании.

К слову, один из комментаторов поделился, что работал водителем автобуса в Германии, где слушать радио во время рейса действительно запрещено полностью.

