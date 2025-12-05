Банк Латвии представляет новую особую монету за 77 евро - поклонникам "Потока" понравится

Монета «Поток» посвящена анимационному фильму, удостоенному самой престижной в киноиндустрии награды – премии «Оскар». Со своей историей о взаимоотношениях одинокого кота с водой Зилбалодис прожил полжизни, пройдя путь от короткометражки «Aqua» (2012) до триумфа «Потока» (2024). Сам художник признает: будучи одиночкой, как и его кот, он учился сотрудничать с другими – не только в Латвии, но и во Франции и Бельгии. Это позволило, располагая весьма скромными ресурсами, ярко продемонстрировать силу независимой анимации в мировом масштабе.