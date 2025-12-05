ФОТО: в Domina Shopping отпраздновали открытие обновленного за 1,3 млн евро ресторана LIDO

Кульминацией вечера стало выступление DJ Might Delete Later — единственной артистки из Латвии, которая когда-либо выступала на бельгийском фестивале электронной музыки Tomorrowland. Проект Might Delete Later вырос в международное движение: любой желающий может отправить голосовое сообщение, которое затем превращается в танцевальный трек. Её музыка была прослушана более 11 миллионов раз. Гости LIDO также могли записать своё голосовое поздравление или тёплое воспоминание о LIDO — из этих сообщений был создан уникальный звуковой трек специально для открытия ресторана. Посетители высоко оценили эту интерактивную, эмоциональную возможность — увидеть, как их собственный голос превращается в часть музыкального произведения.