ФОТО: в Domina Shopping отпраздновали открытие обновленного за 1,3 млн евро ресторана LIDO
В четверг, 4 декабря, состоялось масштабное празднование открытия обновлённого ресторана LIDO в торговом центре Domina Shopping. На мероприятии собрались знаменитости, инфлюенсеры, представители медиа, партнёры LIDO и руководство компании.
Среди гостей были чемпионка мира по пляжному волейболу Тина Граудиня, волейболисты Эдгарс Точс и Александр Самойлов, автор кулинарных книг Зане Гревиня, певица Элина Глузунова и многие другие.
Кульминацией вечера стало выступление DJ Might Delete Later — единственной артистки из Латвии, которая когда-либо выступала на бельгийском фестивале электронной музыки Tomorrowland. Проект Might Delete Later вырос в международное движение: любой желающий может отправить голосовое сообщение, которое затем превращается в танцевальный трек. Её музыка была прослушана более 11 миллионов раз. Гости LIDO также могли записать своё голосовое поздравление или тёплое воспоминание о LIDO — из этих сообщений был создан уникальный звуковой трек специально для открытия ресторана. Посетители высоко оценили эту интерактивную, эмоциональную возможность — увидеть, как их собственный голос превращается в часть музыкального произведения.
Ресторан LIDO в т/ц Domina Shopping 21 ноября возобновил свою работу после реконструкции. За два месяца была проведена перепланировка, обновлён интерьер и модернизирована зона обслуживания, включая внедрение самообслуживания. Инвестиции в обновление ресторана составили 1,3 миллиона евро.
Первый ресторан LIDO в формате самообслуживания открылся в прошлом году в торговом центре Rīga Plaza , второй — в апреле этого года — в квартале Ротерманни в Таллине, Эстония.