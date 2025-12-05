"У нас была принципиальная позиция, но..." Начальник Госполиции признал, что пора переходить на русский
Госполиция рассматривает возможность разъяснительной работы и на русском языке, чтобы сократить число случаев мошенничества, от которых особенно страдают русскоязычные жители Латвии.
Государственная полиция может проводить разъяснительную работу для сокращения случаев мошенничества в том числе на русском языке, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Госполиции Арманд Рукс. Говоря о большом ущербе населению от мошенничества различных видов, Рукс отметил, что в большинстве случаев обманутые являются русскоязычными. По его словам, это логично, поскольку мошенники тоже чаще говорят именно на русском языке.
Несмотря на то, что Госполиция уже проводит различные кампании по разъяснению схем мошенничества и предупреждению людей, добиться результата не просто. Поэтому Госполиция рассматривает возможность проведения разъяснений и на русском языке.
"У нас была довольно принципиальная позиция, что на русском языке мы не ведем коммуникацию, но сейчас очевидно, что на экспертном уровне необходимо объяснять по-русски", - признал глава полиции.
Как сообщалось, за последнюю неделю ноября мошенники выманили у жителей Латвии 460 937 евро. С 24 ноября по 30 ноября в Госполиции зарегистрирован 271 случай мошенничества. В 71 случае жители потеряли деньги, в 197 случаях попытки мошенников не привели к финансовому ущербу потенциальных жертв, в трех случаях причиненный ущерб еще неизвестен.
По-прежнему основная часть средств была похищена в результате вишинга, или ложных звонков, когда мошенники выдавали себя за работников Госполиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений, почты или социальных служб. На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 303 931 евро, и больше всего таких случаев вновь зарегистрировано в Рижском регионе - 189.