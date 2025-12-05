"У нас была принципиальная позиция, но..." Начальник Госполиции признал, что пора переходить на русский

Государственная полиция может проводить разъяснительную работу для сокращения случаев мошенничества в том числе на русском языке, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Госполиции Арманд Рукс. Говоря о большом ущербе населению от мошенничества различных видов, Рукс отметил, что в большинстве случаев обманутые являются русскоязычными. По его словам, это логично, поскольку мошенники тоже чаще говорят именно на русском языке.