Латвийская монета "Капуста" признана лучшей серебряной монетой мира
В конкурсе Coin of the Year («Монета года»), организованном американским издательством нумизматических изданий Krause Publications и журналом World Coin News, звание «Лучшая серебряная монета» в мире присвоено коллекционной монете «Капуста», выпущенной Банком Латвии в 2024 году.
Ранее эта монета в общественном голосовании уже была признана «Монетой года в Латвии — 2024». Автор «Капусты» — художник и скульптор Мартиньш Розенфелдс, который участвовал с этим дизайном в открытом конкурсе, организованном Банком Латвии в конце 2023 года.
В финал конкурса Coin of the Year в этом году вошли две латвийские монеты. В числе 10 лучших в категории «Самая художественная монета» оказалась также «Монета энергии».
Всего на конкурс было заявлено около 550 монет, из которых в финал прошли 100 монет из 38 стран.
Эта награда считается нумизматическим эквивалентом «Оскара» в киноиндустрии, и латвийские монеты уже неоднократно добивались успеха. Так, в 2010 году латвийская монета получила главный приз в номинации «Монета года». В 2015 году высшую оценку в номинации «Лучшее отражение современного события» завоевала серебряная коллекционная монета «Балтийский путь». В 2018 году монета «Национальный предприниматель» была признана «Самой художественной монетой», а «Медовая монета» получила титул «Самой художественной монеты года» и «Монеты 2020 года».
С 1993 года Банк Латвии выпустил 98 коллекционных монет в латах и 61 монету в евро. В создании латвийских монет приняли участие более 50 латвийских и один украинский художник.