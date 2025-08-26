Латвийская монета "Капуста" признана лучшей серебряной монетой мира

Эта награда считается нумизматическим эквивалентом «Оскара» в киноиндустрии, и латвийские монеты уже неоднократно добивались успеха. Так, в 2010 году латвийская монета получила главный приз в номинации «Монета года». В 2015 году высшую оценку в номинации «Лучшее отражение современного события» завоевала серебряная коллекционная монета «Балтийский путь». В 2018 году монета «Национальный предприниматель» была признана «Самой художественной монетой», а «Медовая монета» получила титул «Самой художественной монеты года» и «Монеты 2020 года».