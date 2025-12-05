Дорога Лиепая-Руцава перекрыта из-за столкновения трактора и автомобиля.
Аварии и происшествия
Сегодня 15:49
Смертельная авария на трассе Лиепая-Руцава - погиб водитель
Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения трактора и легкового автомобиля на автодороге Лиепая-Руцава в пятницу днем, сообщили в Государственной полиции.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, но уже известно, что водитель автомобиля погиб.
Движение на месте аварии полностью перекрыто.