Смертельная авария на трассе Лиепая-Руцава - погиб водитель
фото: Скриншот Sadursme.lv
Дорога Лиепая-Руцава перекрыта из-за столкновения трактора и автомобиля.
Аварии и происшествия

Смертельная авария на трассе Лиепая-Руцава - погиб водитель

Отдел новостей

LETA

На автодороге Лиепая-Руцава в пятницу днем произошло столкновение трактора и легкового автомобиля, в результате которого погиб водитель машины.

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения трактора и легкового автомобиля на автодороге Лиепая-Руцава в пятницу днем, сообщили в Государственной полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, но уже известно, что водитель автомобиля погиб.

Движение на месте аварии полностью перекрыто.

Темы

ЛиепаяКурземеНовости регионов

Другие сейчас читают