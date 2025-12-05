Спецслужбы задержали жительницу Резекне - ее подозревают в финансовой поддержке армии РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала женщину по подозрению в том, что она откликнулась на призыв предоставить финансовые средства российской армии в войне против Украины. Лидер Русского союза Латвии (РСЛ), депутат Елгавской думы Андрей Пагор (избран по списку "Суверенная власть"/Младолатыши" сообщил в социальных сетях, что задержана активистка из Резекне Полина Камлева. Пагор утверждает, что Камлева является членом РСЛ. Он также пишет, что обеспокоен тем, что происходит в Латвии. По его мнению, это слишком похоже на "охоту на ведьм".