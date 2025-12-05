Спецслужбы задержали жительницу Резекне - ее подозревают в финансовой поддержке армии РФ
Служба государственной безопасности (СГБ) задержала жительницу Резекне по подозрению в финансировании российской армии, средства были переведены в Россию для приобретения радиоэлектронного оборудования.
Служба государственной безопасности (СГБ) задержала женщину по подозрению в том, что она откликнулась на призыв предоставить финансовые средства российской армии в войне против Украины. Лидер Русского союза Латвии (РСЛ), депутат Елгавской думы Андрей Пагор (избран по списку "Суверенная власть"/Младолатыши" сообщил в социальных сетях, что задержана активистка из Резекне Полина Камлева. Пагор утверждает, что Камлева является членом РСЛ. Он также пишет, что обеспокоен тем, что происходит в Латвии. По его мнению, это слишком похоже на "охоту на ведьм".
В СГБ подтвердили агентству LETA, что 25 ноября служба возбудила уголовное дело против этого человека по подозрению в финансировании вооруженного конфликта, происходящего за пределами Латвии.
По имеющейся у СГБ информации, женщина откликнулась на призыв своего знакомого в России предоставить финансовые средства армии государства-агрессора России в ее войне против Украины для приобретения радиоэлектронного оборудования. Было установлено, что средства были переведены лицам в России. Женщина была задержана 2 декабря и в настоящее время находится под стражей.
2 декабря СГБ провела уголовно-процессуальные действия на двух объектах в Резекне и Прейльском крае, связанных с этим лицом. Содержание носителей информации, изъятых в ходе обысков, в настоящее время расследуется. В интересах следствия СГБ дальнейших комментариев не дает.