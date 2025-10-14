Лиана Ланга оказалась в суде - ее обвиняют в клевете

С представителем LSM+ Ланга общаться не захотела. «Несмотря на то, что сторона ответчика от комментариев отказалась, находился в зале и делал пометки. Вот вкратце их позиция, — излагает корреспондент LSM+ Сергей Герасимов. — Во-первых, они считают, что репутационного ущерба Евгению Гомбергу не было, поскольку — я цитирую — не ясно сколько вообще пользователей Facebook успели прочитать этот пост. Он был выставлен всего на протяжении двух часов. Также защита упомянула, что были и другие публикации ранее, в которых Гомберга обвиняли примерно в том же. Ну и, наконец, вопрос, который несколько раз ответчику задавали и заявители, и сам суд: означает ли тот, факт, что изначальный пост Лиана Ланга удалила, что в нём содержалась ложная информация? Чёткого ответа на этот вопрос так и не последовало». Ну и Ланга добавила, что не может отзывать пост, которого больше не существует.