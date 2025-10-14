Лиана Ланга оказалась в суде - ее обвиняют в клевете
В Юрмале начался судебный процесс по делу о клевете: меценат Евгений Гомберг требует компенсацию от депутата Лианы Ланги, которая в соцсетях назвала его сотрудником КГБ и отказалась извиняться.
В рижском районном суде в Юрмале начинают рассматривать дело, в котором заявитель считает, что его оклеветали. Заявитель — меценат Евгений Гомбрег. Ответчик — депутат Рижской думы Лиана Ланга. Обвинения в адрес Гомберга со стороны Ланги прозвучали в пылу общественных дискуссий о сносе в Риге памятника Барклаю де-Толли, сообщает LSM+. Кроме критики самого памятника Ланга "прошлась" и по его дарителю - то есть конкретно меценату Гомбергу, который в свое время оплатил изготовление статуи, а также благоустройство площадки вокруг постамента. Предпринимателя Ланга назвала "бывшим агентом КГБ".
Карточка на него в КГБ действительно была, говорит Гомберг, но при этом агентом он не являлся. «В ней нет подписи, она составлялась без участия человека. И, в частности, в моем случае я вообще не знал. Я был гидом-переводчиком в "Спутнике", и такие карточки автоматически заводились на тех, кто имел дело с иностранцами», - говорит предприниматель, который даже выиграл по этому делу суд и получил постановление о том, что он «сознательно не сотрудничал с КГБ и не был информатором». Именно поэтому он потребовал от Ланги признать, что она его оклеветала. В результате исходный пост она убрала, однако извиняться не стала - и Евгений Гомберг подал в суд.
Он говорит, что призывы отозвать свой пост Лиана Ланга игнорировала. Вместо этого спустя два часа после публикации пост удалила. «Стереть — это все равно, что написать в газете, оклеветать, а потом уничтожить собственный экземпляр газеты. А все остальные-то остались. Вот ваша публикация. Где ты её стерла? Вот она!» — комментирует Гомберг.
Услышать позицию Лианы Ланги по этому вопросу в ходе заседания не удалось. Её защитник, адвокат Ингуна Калниня, выступила против съемки на суде. «Это мешает концентрироваться при рассмотрении дела. Дело достаточно чувствительное, чтобы его выносить за пределы зала заседания. По крайне мере, в нюансах», — заявляет И. Калниня.
С представителем LSM+ Ланга общаться не захотела. «Несмотря на то, что сторона ответчика от комментариев отказалась, находился в зале и делал пометки. Вот вкратце их позиция, — излагает корреспондент LSM+ Сергей Герасимов. — Во-первых, они считают, что репутационного ущерба Евгению Гомбергу не было, поскольку — я цитирую — не ясно сколько вообще пользователей Facebook успели прочитать этот пост. Он был выставлен всего на протяжении двух часов. Также защита упомянула, что были и другие публикации ранее, в которых Гомберга обвиняли примерно в том же. Ну и, наконец, вопрос, который несколько раз ответчику задавали и заявители, и сам суд: означает ли тот, факт, что изначальный пост Лиана Ланга удалила, что в нём содержалась ложная информация? Чёткого ответа на этот вопрос так и не последовало». Ну и Ланга добавила, что не может отзывать пост, которого больше не существует.
Гомберг также требует от Ланги моральную компенсацию в размере трёх евро — по одному за каждое оскорбление. По его словам, он пожертвует эти деньги Центру госязыка. Требует также компенсацию расходов на адвоката.
Выслушав аргументы сторон, суд удалился. О своем решении он сообщит через месяц — 12 ноября.