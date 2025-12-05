В Латвии поднимают дорожный сбор. Кому придется платить больше?
Министерство сообщения объявило о том, что планирует внести поправки в Закон об автодорожном сборе (Autoceļu lietošanas nodeva - ALN), которые предусматривают этот сбор (так называемая "виньетка") увеличить.
Как утверждает министерство, почти половина доходов от ALN поступает от иностранных перевозчиков грузов, пересекающих Латвию. Доходы от ALN направляются только на одну цель — строительство и содержание основных государственных автодорог.
Покупка ALN обязательна для грузовых автомобилей массой от 3000 кг, которые передвигаются по основным и региональным государственным автодорогам, имеющим статус платных — то есть по дорогам европейского значения (TEN-T) и по указанным в законе участкам дорог вблизи пограничных пунктов и портов.
Виньетки, как и сейчас, не будут нужны для грузовых автомобилей, которые не используют перечисленные дороги, например для сельских хозяйств, перевозящих грузы в пределах своей территории или ближайшей округи.
Также виньетки не понадобятся автомобилям тяжелее 3000 кг, если они не зарегистрированы как грузовые транспортные средства — например, семейным автомобилям с семью сиденьями. Как и ранее, в период уборки урожая ALN не придется платить фермерам, если техника зарегистрирована в Службе поддержки сельского хозяйства.
Грузовым автомобилям полной массой до 3000 кг, таким как Citroen Berlingo, Opel Combo, Renault Partner и другим, виньетки также не потребуются, как и сейчас. В Латвии в настоящее время зарегистрировано около 45 000 таких транспортных средств.
В законе также планируются изменения списка дорог — его расширение, чтобы предотвратить возможность уклонения от уплаты ALN, когда транзитные перевозчики сознательно выбирают маршруты вне зоны действия сбора. Тем самым будет снижена нагрузка на региональные дороги, технически не предназначенные для грузоперевозок.
ALN будет применяться ко всем участкам дорог, ведущим к пограничным пунктам Терехова, Гребнева и Патерники, чтобы сбор юридически распространялся на всё расстояние до государственной границы. Поправки также предусматривают включение расширенной сети региональных дорог, которые идут параллельно основным магистралям или ведут к портам.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что правительство утвердило стратегию развития автодорог: приоритет - двухполосные трассы и объезды.