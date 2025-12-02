Правительство утвердило стратегию развития автодорог: приоритет - двухполосные трассы и объезды

Как отмечает Минсообщения, приоритетом в строительстве главных государственных дорог до 2040 года должна стать реконструкция главных дорог, создание как можно большего количества двухполосных участков. Автобусные остановки должны быть отделены от проезжей части, поток пассажиров общественного транспорта должен пересекать проезжую часть по многоуровневому переходу, дороги должны быть оборудованы защитными ограждениями и переходами для животных, а также противошумными устройствами.