"Против Стамбульской конвенции - не значит за насилие": латвийцам предлагают альтернативу
Не поддерживать Стамбульскую конвенцию — не значит быть равнодушным к насилию. Депутаты из оппозиции и СЗК предложили альтернативную декларацию, подтверждающую готовность Латвии защищать женщин и детей, но без международного контроля и спорных формулировок.
Ранее сообщалось, что депутаты оппозиционных Национального объединения и «Объединенного списка» вместе с коалиционным Союзом зеленых и крестьян (СЗК) внесли на рассмотрение в Сейм альтернативу Стамбульской конвенции.
Председатель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис пояснил в эфире программы «Подробности» на Латвийском радио 4, что альтернативная декларация в отличие от Стамбульской конвенции не является международным документом, соответственно международные организации и ведомства, например, Евросовет, не вовлекаются и не контролируют процесс выполнения обязательства Латвией, сообщает LSM+.
«Новый документ означает, что мы сами берем ответственность и сами будем делать все необходимое, чтобы предотвращаться насилие», — отметил Рокпелнис.
Он отметил, что в тексте альтернативной декларации тоже есть отличия от Стамбульской конвенции. «Главная суть — убрать любые спекуляции о том, что люди, которые не поддерживают Стамбульскую конвенцию, выступают за насилие. Это не так».
Рокпелнис отметил, что в Стамбульской конвенции есть некоторые «спорные пункты», касающиеся, в частности, понятия гендера и о том, как о нем следует говорить в образовательных материалах, и этих пунктов в альтернативной декларации нет. На вопрос ведущего, почему СЗК изначально проголосовал за ратификацию Стамбульской конвенции, Рокпелнис ответил, что партию предупреждали о возможных проблемах, но «мы надеялись, что их удастся избежать», кроме того, была принята отдельная декларация, согласно которой, борьба с насилием будет происходить согласно с Сатверсме и «ценностями» Латвии. По мнению Рокпелниса, это соглашение было нарушено партнерами по коалиции.