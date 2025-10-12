"Против Стамбульской конвенции - не значит за насилие": латвийцам предлагают альтернативу

Рокпелнис отметил, что в Стамбульской конвенции есть некоторые «спорные пункты», касающиеся, в частности, понятия гендера и о том, как о нем следует говорить в образовательных материалах, и этих пунктов в альтернативной декларации нет. На вопрос ведущего, почему СЗК изначально проголосовал за ратификацию Стамбульской конвенции, Рокпелнис ответил, что партию предупреждали о возможных проблемах, но «мы надеялись, что их удастся избежать», кроме того, была принята отдельная декларация, согласно которой, борьба с насилием будет происходить согласно с Сатверсме и «ценностями» Латвии. По мнению Рокпелниса, это соглашение было нарушено партнерами по коалиции.