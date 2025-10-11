Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv, о чем на самом деле Стамбульская конвенция

Конвенция была принята еще в 2011 году, и я прочитал ее как на английском, так и на немецком языках (некоторые определения трактуются совершенно по-разному) довольно давно. Конвенцию писали разные люди, специалисты разных областей, сыновья и дочери разных народов, поэтому она не такая гладкая, как шоссе на Юрмалу. И это нормально, если мы примем, что и эта конвенция, и многие другие глобальные и общеевропейские проекты изначально являются бизнес-планами. Кто-то должен придумать, как написать конвенцию, привлечь к ней средства и заработать на этих средствах. У авторов конвенции был один принцип – привлечь средства Европы, национальные, муниципальные, фонд и частного бизнеса, используя аргумент «ты же против насилия в семье и насилия в отношении женщин». Да, конечно, я тоже против такого насилия и с удовольствием пожертвовал бы немного денег, чтобы реально уменьшить такое насилие. Правда, я не могу поверить, что конвенция уменьшает насилие. И все же – как бизнес-проект Стамбульская конвенция хороша, особенно для всех тех, кто с тем же аргументом «ты же против насилия в семье и насилия в отношении женщин» обращается в Фонд общественной целостности, проводит за счет государства очень дорогие исследования по различным вопросам, связанным с гендерными различиями, создает новости и передачи в социальных сетях и СМИ. И иногда мне кажется, что Стамбульская конвенция является отличной основой для партийной политики, если политическую партию честно признать бизнес-проектом небольшой группы людей.