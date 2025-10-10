"Стоит выгнать их из НАТО": Трамп высказался о европейской стране, которая не захотела увеличивать расходы на оборону
Президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкой критикой в адрес Испании, заявив, что страна может быть исключена из НАТО, если не выполнит обязательство по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП, согласованное на июньском саммите альянса.
Если Испании не удастся убедить увеличить расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), как было согласовано на саммите НАТО в июне, эту страну, возможно, следует исключить из Североатлантического альянса, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
Выступая в Белом доме на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом, Трамп сказал, что лидерам европейских стран необходимо убедить Испанию выполнять свои обязательства перед альянсом. "Вам нужно начать разговаривать с Испанией. Вам следует позвонить им и выяснить, почему они отстают", — сказал Трамп. "Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают... Они тоже достигают успеха благодаря многим вещам, которые мы сделали. У них все в порядке.
У них нет оправдания для этого, но ничего страшного. Честно говоря, возможно, вам стоит выгнать их из НАТО", — добавил президент США.
В то же время Трамп похвалил Финляндию за увеличение военных расходов, что было в основном реакцией на полномасштабное вторжение России в Украину. "Вы поступили правильно. Испания этого не сделала. Испания не сделала этого, поэтому, думаю, вам придется начать разговаривать с Испанией", – сказал он, обращаясь к Стуббу.
В самой Испании после заявлений Трампа лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо в соцсетях набросился с критикой на премьер-министра Педро Санчеса. Фейхоо отметил, что Санчес является "проблемой", из-за которой Трамп хочет исключить Испанию из НАТО. "Проблема не в Испании. Испания – надежный, гордый и преданный НАТО партнер. И мы будем им оставаться. Проблема в Санчесе", – подчеркнул лидер Народной партии. Он также заверил, что "Испания не уйдет из НАТО".
Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в июне было достигнуто соглашение об увеличении военных расходов до 5% ВВП, реализуя одну из главных приоритетных целей Трампа — добиться, чтобы европейские страны — члены НАТО тратили больше на собственную оборону. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес тогда заявил, что не возьмёт на себя обязательства по достижению цели в 5%, назвав её «несовместимой с нашим социальным государством и нашим видением мира».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал не сокращать численность американских военных, размещённых в Европе.