"Стоит выгнать их из НАТО": Трамп высказался о европейской стране, которая не захотела увеличивать расходы на оборону

Выступая в Белом доме на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом, Трамп сказал, что лидерам европейских стран необходимо убедить Испанию выполнять свои обязательства перед альянсом. "Вам нужно начать разговаривать с Испанией. Вам следует позвонить им и выяснить, почему они отстают", — сказал Трамп. "Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают... Они тоже достигают успеха благодаря многим вещам, которые мы сделали. У них все в порядке.