Трамп пообещал не сокращать численность американских войск в Европе
фото: Vida Press
Дональд Трамп.
В мире

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал не сокращать численность американских военных, размещённых в Европе.

«Как вы знаете, у нас в Европе много солдат, и, возможно, мы немного переместим их, но в целом нет — всё останется примерно так, как есть», — цитирует Трампа агентство Reuters. Заявление он сделал во время встречи в Белом доме с президентом Финляндии Александром Стуббом.

С момента вступления Трампа в должность президента в январе высказывались опасения, что число американских военнослужащих в Европе может быть сокращено.

Темы

Дональд ТрампСШАЕвропаReuters

