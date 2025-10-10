Дональд Трамп.
В мире
Сегодня 10:07
Трамп пообещал не сокращать численность американских войск в Европе
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал не сокращать численность американских военных, размещённых в Европе.
«Как вы знаете, у нас в Европе много солдат, и, возможно, мы немного переместим их, но в целом нет — всё останется примерно так, как есть», — цитирует Трампа агентство Reuters. Заявление он сделал во время встречи в Белом доме с президентом Финляндии Александром Стуббом.
С момента вступления Трампа в должность президента в январе высказывались опасения, что число американских военнослужащих в Европе может быть сокращено.