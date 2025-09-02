Угроза с Востока заставляет развивать военную индустрию - Европа пытается обогнать Россию и Китай

AFP пишет, что стремительное развитие производства оружия и повышение боевой готовности в Европе началось именно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Этому в определенной степени способствовало и обращение президента США Дональда Трампа к Европе с призывом взять на себя большую ответственность за собственную оборону, а к членам НАТО - увеличить расходы на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, присутствовавший на церемонии открытия нового завода Rheinmetall в прошлую среду, сообщил, что производство артиллерийских снарядов в Европе сейчас в шесть раз превышает показатель двухлетней давности. "Это абсолютно необходимо для нашей безопасности, для продолжения поддержки Украины в ее нынешней борьбе и для сдерживания любой агрессии в будущем. Китай и Россия производят оружие и тяжелую военную технику в невероятных масштабах и тайно, бросая нам вызов, но Европа и Соединенные Штаты совместно встали на путь трансформации в оборонной промышленности", - заявил генеральный секретарь НАТО. Он также добавил, что теперь Европе необходимо приложить аналогичные усилия для увеличения производства более сложной продукции, такой как танки и системы ПВО.