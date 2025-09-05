"Европа ошеломлена": СМИ пишут, что США решили остановить военную помощь Латвии, Литве и Эстонии
США прекращают финансирование программы подготовки и оснащения военных в странах на востоке Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. Как сообщает "Медуза", об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Речь идет о программе, известной как «секция 333», в рамках которой Пентагон тренирует и экипирует военнослужащих стран-союзниц по всему миру. В Европе основными получателями этой помощи являются Эстония, Латвия и Литва.
С 2018 по 2022 год на поддержку европейских партнеров США потратили по этой программе 1,6 миллиарда долларов, что составило около 29% общемировых расходов в рамках «секции 333». Средства на программу утверждаются конгрессом, и сейчас они выделены до сентября 2026 года — новых денег Белый дом запрашивать не будет.
По данным FT, об остановке финансирования представители Пентагона сообщили европейским дипломатам на прошлой неделе. Европейцы «были ошеломлены» этим сообщением, информируют источники издания. Сейчас чиновники пытаются понять, повлияет ли это на критически важные элементы европейской безопасности.