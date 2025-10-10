Латвийские перевозчики: сокращение маршрутов грозит потерей миллионов, а главными пострадавшими станут пассажиры
Сокращение региональных автобусных маршрутов уже в следующем году может привести к потерям перевозчиков в 4,3 миллиона евро и оставить пассажиров без удобного транспорта. Ассоциация пассажирских перевозчиков Латвии предупреждает: государство нарушает долгосрочные договоры, а последствия ощутят жители страны.
Сокращение маршрутов ударит по перевозчикам и пассажирам
Ассоциация пассажирских перевозчиков Латвии предупреждает: планы Министерства сообщения сократить региональную маршрутную сеть примерно на 16% в 2025 году — это «отступление от заключенных долгосрочных договоров».
Сейчас предварительные расчеты показывают, что перевозчики могут потерять до 4,3 миллиона евро дохода в год из-за уменьшения сети на 11 миллионов километров. Количество пассажиров, которые будут перевезены автобусами, может сократиться на 3,3 миллиона человек в год.
«Государство меняет правила игры»
Президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Латвии Иво Ошениекс отмечает: «Предприниматели, заключая договор с государством, рассчитывали на условия на 10 лет вперед, исходя из требований тендера, инвестировали и брали кредиты на новые автобусы, а также планировали загрузку маршрутов и отдачу от инвестиций. Сейчас мы видим, что государство может в одностороннем порядке менять правила игры, и это неправильно. Такое значительное сокращение маршрутов, особенно в некоторых самоуправлениях Пиеpиги — до 50%, — приведет к полной перестройке рейсов, уменьшению числа перевозок и доходов по сравнению с условиями, действовавшими при подписании договоров».
Перевозчики рассчитывали на постепенные изменения
По договорам перевозчики ожидали не более 10% сокращения сети за 10 лет, что позволило бы адаптироваться постепенно. Внезапное сокращение в течение одного-двух лет — совсем другой сценарий: «Государство в долгосрочных договорах предъявляло высокие требования, обещая взамен стабильность и предсказуемость на 10 лет. Перевозчики же рассчитывали на определенную загрузку маршрутов, планирование, количество рейсов и перевозимых пассажиров. Сейчас все это придется пересчитывать и перепланировать, чтобы обеспечить максимальную отдачу и минимизировать убытки. Кто компенсирует эти потери перевозчикам, если уже сейчас государство не в состоянии покрыть резкий рост расходов?» — отмечает Иво Ошениекс.
Главные пострадавшие — пассажиры
Согласно постановлению Кабинета министров, объем маршрутной сети регионального значения не должен меняться более чем на 5%, если только нет социальных или экономических причин, например, существенного снижения пассажиропотока.
«Недостаточное финансирование из государственного бюджета не является ни социальной, ни экономической причиной, которая позволяла бы нарушать требования постановления Кабинета министров. Кроме того, в 2023, 2024 и 2025 годах не наблюдается существенных изменений пассажиропотока,» — подчеркивают перевозчики.
Ассоциация предупреждает: единственная цель таких решений — разрушить обслуживание пассажиров на региональных маршрутах, что приведет к росту неудобств и необходимости искать альтернативы — зачастую только личный транспорт, недоступный многим.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Совет по развитию Рижского региона планирования выступил против планов сократить сеть региональных маршрутов на 31% в 2026 году. Руководители самоуправлений предупреждают: это ударит по мобильности жителей и увеличит транспортную нагрузку.