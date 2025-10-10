Латвийские перевозчики: сокращение маршрутов грозит потерей миллионов, а главными пострадавшими станут пассажиры

По договорам перевозчики ожидали не более 10% сокращения сети за 10 лет, что позволило бы адаптироваться постепенно. Внезапное сокращение в течение одного-двух лет — совсем другой сценарий: «Государство в долгосрочных договорах предъявляло высокие требования, обещая взамен стабильность и предсказуемость на 10 лет. Перевозчики же рассчитывали на определенную загрузку маршрутов, планирование, количество рейсов и перевозимых пассажиров. Сейчас все это придется пересчитывать и перепланировать, чтобы обеспечить максимальную отдачу и минимизировать убытки. Кто компенсирует эти потери перевозчикам, если уже сейчас государство не в состоянии покрыть резкий рост расходов?» — отмечает Иво Ошениекс.