Как же люди будут ездить на работу и обратно? Сеть маршрутов в Рижском регионе хотят сократить на треть

Совет по развитию Рижского региона планирования, в который входят руководители и представители самоуправлений, направил письмо министру сообщения Атису Швинке, в котором возражает против планируемого сокращения объема сети региональных маршрутов местного значения в 2026 году. Как сообщил руководитель администрации Рижского региона планирования Эдгарс Рантиньш, такое решение существенно повлияет на доступность общественного транспорта для жителей столичного региона. "Мобильность жителей Рижского региона - один из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности государства, поскольку ежедневно наблюдается очень интенсивный поток людей между Ригой и прилегающими краями", - отметила председатель совета по развитию Рижского региона планирования, председатель Кекавской краевой думы Виктория Байре.