Финны в Валмиере: журналисты и инженеры приехали увидеть, как в Латвии собирают бронемашины Patria

Миссия PATRIA — давать своим клиентам уверенность в любых условиях, а цель — быть ведущим партнёром в критических операциях на земле, море и в воздухе. Компания имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Норвегии, Бельгии, Эстонии и Испании, в ней работают около 3000 сотрудников. Владельцами компании являются государство Финляндия (50,1%) и норвежская Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9%). PATRIA также владеет 50% акций норвежской компании Nammo, и вместе эти три предприятия образуют ведущий оборонный альянс Северной Европы.