Финны в Валмиере: журналисты и инженеры приехали увидеть, как в Латвии собирают бронемашины Patria
8 октября в Валмиере побывали представители финских средств массовой информации и автопрома, чтобы ознакомиться с успешным опытом работы в Латвии финской оборонно-технологической компании PATRIA — совместного предприятия Defence Partnership Latvia, которое производит военную технику. Завод в Валмиере выпускает бронированные машины PATRIA 6×6, а в июне 2026 года планируется начать сборку и обслуживание боевых машин пехоты ASCOD.
Гостям представили более подробную информацию о деятельности PATRIA, а также о компаниях группы: ILIAS Defense Platform, занимающейся разработкой и обслуживанием программного обеспечения для оборонной промышленности, частично принадлежащем PATRIA международном предприятии Nammo, работающем в сфере космоса и обороны, и самом совместном предприятии Defence Partnership Latvia.
Компания расположена и развивается в Промышленном и экспортном парке Валмиеры. С делегацией встретился также председатель Валмиерской краевой думы Янис Байкс, который отметил: «Благодарю Латвийское агентство инвестиций и развития за продвижение латвийского и валмиерского промышленного производства, экспортного потенциала и международной конкурентоспособности. Для общества важно видеть, насколько значима для экономики и безопасности Европейского союза координация усилий между странами, самоуправлениями и предпринимателями».
PATRIA — это международная компания, предоставляющая услуги в области обороны, безопасности и авиации, включая техническое обслуживание, обучение пилотов и технологические решения. Компания обеспечивает клиентов военной и авиационной отрасли оборудованием, системами разведки, наблюдения и управления, а также постоянно совершенствует эксплуатационные показатели.
Миссия PATRIA — давать своим клиентам уверенность в любых условиях, а цель — быть ведущим партнёром в критических операциях на земле, море и в воздухе. Компания имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Норвегии, Бельгии, Эстонии и Испании, в ней работают около 3000 сотрудников. Владельцами компании являются государство Финляндия (50,1%) и норвежская Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9%). PATRIA также владеет 50% акций норвежской компании Nammo, и вместе эти три предприятия образуют ведущий оборонный альянс Северной Европы.
Совместное предприятие SIA Defence Partnership Latvia принадлежит Patria Latvia (70%) и латвийской компании Unitruck (30%). Оно создано для производства транспортных средств PATRIA 6×6, продажи, обслуживания и ремонта военной техники и вооружений, обеспечивая безопасность национальных поставок. В производственном кластере PATRIA 6×6 в настоящее время участвуют шесть латвийских предприятий.