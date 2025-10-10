Некоторые любят попрохладнее: в рижских зонах для купания вода хорошего качества

Учитывая растущую популярность зимнего плавания, Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы уже несколько лет обеспечивает регулярный отбор проб воды в купальных местах не только летом, но и в холодный сезон — с осени до весны. Анализы, проведённые в начале октября, показали, что во всех этих местах качество воды остаётся хорошим.