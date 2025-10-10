Некоторые любят попрохладнее: в рижских зонах для купания вода хорошего качества
Анализы воды в популярных местах зимнего купания Риги подтвердили её хорошее качество. Купание разрешено, но вне сезона спасатели дежурят только на пляже Вецаки — будьте осторожны.
Согласно результатам анализа проб воды, проведённого Научным институтом продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR, качество воды в самых популярных местах зимнего купания Риги — в заливе Луцавсалы, на Кипсале, Румбуле, Вакарбулли, Вецаки и Бабелите — признано хорошим, купание разрешено.
Учитывая растущую популярность зимнего плавания, Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы уже несколько лет обеспечивает регулярный отбор проб воды в купальных местах не только летом, но и в холодный сезон — с осени до весны. Анализы, проведённые в начале октября, показали, что во всех этих местах качество воды остаётся хорошим.
Кроме того, в купальных зонах по-прежнему доступны кабины для переодевания, мобильные туалеты и пляжные скамейки.
Во всех официальных местах для купания купаться разрешено, однако пловцам рекомендуется соблюдать осторожность и правила безопасности на воде, поскольку спасатели Рижской муниципальной полиции дежурят только в период официального купального сезона — с 15 мая по 15 сентября. После завершения сезона спасательная служба остаётся дежурить только на пляже Вецаки.