ФОТО: в Латвии открыты первые дома с низкой арендной платой. Стало известно, кто в них поселился

Программа строительства домов с низкой арендной платой реализуется в Латвии впервые, взяв за пример успешные проекты, существующие уже более ста лет в Нидерландах, Германии, Австрии, Польше и других странах. Ее цель — улучшить доступность жилья в регионах для семей, которые не могут позволить себе покупку жилья по рыночным ценам, а частный арендный сектор там развит слабо.