В Валмиере открыты два дома с низкой арендной платой (2025)
ФОТО: в Латвии открыты первые дома с низкой арендной платой. Стало известно, кто в них поселился
Интерес к новому жилому фонду проявили 190 человек, но право заключить договор аренды получили 120 домохозяйств — по числу квартир в обоих домах. Согласно поданным заявлениям, в новых домах будут жить 304 человека, из них 116 детей. В день открытия муниципалитет подтвердил, что все квартиры уже заняты, а процесс подписания договоров аренды идет полным ходом.
Министр экономики Виктор Валайнис рассказал, что это первый реализованный проект в рамках новой государственной программы строительства домов с низкой арендной платой. Всего по Латвии уже одобрено восемь проектов, предусматривающих создание около 476 квартир.
Программа строительства домов с низкой арендной платой реализуется в Латвии впервые, взяв за пример успешные проекты, существующие уже более ста лет в Нидерландах, Германии, Австрии, Польше и других странах. Ее цель — улучшить доступность жилья в регионах для семей, которые не могут позволить себе покупку жилья по рыночным ценам, а частный арендный сектор там развит слабо.
В настоящее время строительство таких домов идет в Бауске, Елгаве, в волости Сэме Тукумского края, Цесисе, Алуксне, Смилтене и Вентспилсе.
На улице Киегелю, 11, и, 13, в Валмиере построены два многоквартирных дома почти нулевого энергопотребления. В новом комплексе — 120 квартир: 52 двухкомнатные (40,46–44,02 м²), 58 трехкомнатных (54,52–61,67 м²) и 10 четырехкомнатных (72,75 м²). Две квартиры адаптированы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здания приняты в эксплуатацию 8 октября 2025 года.
Главный критерий отбора арендаторов — средний валовой (до уплаты налогов) месячный доход домохозяйства, уровень которого устанавливает Министерство экономики. Валмиерское самоуправление также определило приоритетные отрасли, где важно привлекать рабочую силу: перерабатывающая промышленность, образование, здравоохранение и другие. Квалифицированные специалисты из этих отраслей и их семьи имеют приоритет при получении права аренды.
Если среди специалистов приоритетной группы не набирается достаточного числа арендаторов, квартиры могут быть предоставлены следующим группам — семьям и домохозяйствам, где проживает человек с инвалидностью, а затем любой другой семье, соответствующей установленным доходным критериям и не имеющей другой жилплощади в пределах Валмиерского края.
