В Даугавпилсе меняют правила пользования платными автостоянками

Daugavpils satiksme подчеркивает, что изменения будут внедрены для обеспечения более понятной и эффективной системы управления автостоянками. Предприятие призывает следить за актуальной информацией, чтобы 1 января 2026 года переход на новый порядок прошел легко и без недоразумений.