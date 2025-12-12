Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 07:25
В Даугавпилсе меняют правила пользования платными автостоянками
Daugavpils satiksme информирует, что решением думы утверждены изменения в обязательных правилах.
Daugavpils satiksme информирует, что решением думы от 27 ноября 2025 года утверждены изменения в обязательных правилах «Об управлении и использовании платных автомобильных стоянок самоуправления города государственной значимости Даугавпилса».
Новые правила вступят в силу 1 января 2026 года. Основные изменения предусматривают:
- вместо прежнего зонирования AD/BD вводится единая тарифная зона. Режим работы платных автостоянок: в будние дни с 08:00 до 18:00, по субботам с 08:00 до 16:00. По воскресеньям и праздничным дням парковки можно использовать бесплатно.
- минимальная оплата составит 0,50 евро. Единая почасовая ставка — 1,00 евро в час. Абонемент на месяц для любой платной стоянки будет стоить 30,00 евро.
- в случае нарушения будет применяться постоплата в размере 30,00 евро. Если оплата произведена в течение 14 дней с момента получения уведомления, сумма уменьшается на 50 %.
- в ситуациях, когда транспортное средство занимает более одного парковочного места, необходимо оплачивать каждое занятое место.
- для оформления бесплатного разрешения далее устанавливается плата за изготовление — 3,00 евро согласно утвержденному прейскуранту платных автостоянок. Подать заявку на получение бесплатного разрешения можно с 1 января, заполнив анкету. Бесплатное разрешение выдается на срок до 12 месяцев.
Daugavpils satiksme подчеркивает, что изменения будут внедрены для обеспечения более понятной и эффективной системы управления автостоянками. Предприятие призывает следить за актуальной информацией, чтобы 1 января 2026 года переход на новый порядок прошел легко и без недоразумений.