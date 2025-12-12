Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут, и, чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.
Телец
Сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
Близнецы
Сегодня вам будут отчаянно мешать незавершенные ранее дела. Похоже, придется ими заняться, сколь бы сильно вы не спешили. Или занять ими кого-нибудь другого - как повезет.
Рак
Сегодня вы не сможете пожаловаться на невостребованность. Возможно кому-то даже придется отказать, в противном случае вы и вовсе выбьетесь из сил.
Лев
Ваша звезда разгорается все сильней, освещая путь и вам и, заодно, окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина.
Дева
Конечно, лучше бы договориться мирным путем, однако, если вас никак не желают слушать, придется идти напролом. Сегодня вы не можете себе позволить отступить.
Весы
Сегодня имеет смысл заняться делом, которое вы в сердцах бросили на прошлой неделе. Должно получиться.
Скорпион
Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если сегодня вы безо всякого труда сможете привлечь к делу массу народу. Причем никто даже и не заикнется о том, что у него, дескать, и свои дела есть.
Стрелец
Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.
Козерог
Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.
Водолей
Сегодня у вас может появиться впечатление, что окружающие поголовно впали в детство. Единственное, что в такой ситуации можно сделать - это присоединиться к ним.
Рыбы
Сегодня вы можете оказаться чересчур раздражительны. Лучше провести день в тихой домашней обстановке, желательно с элементами уюта.