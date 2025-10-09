Население Латвии продолжает невероятными темпами скупать новые авто. Но скоро наступит спад
В третьем квартале этого года в Латвии было зарегистрировано почти на 46% больше новых легковых автомобилей, чем за тот же период 2024 года, а объём лизинга новых машин вырос ещё быстрее — почти на 57%. Однако в сегменте частных лиц такой рост скоро прекратится, уверены специалисты.
Как сообщает компания Citadele Leasing, третий квартал стал вторым лучшим за всё время ведения статистики Латвийской автоассоциацией и лучшим с 2007 года.
Объём покупок со стороны прокатных компаний увеличился на 120%, то есть более чем вдвое. В то же время рост в сегменте частных лиц обеспечила государственная программа поддержки покупки электромобилей. Особенно заметен скачок в сегменте альтернативных двигателей — количество регистраций подзаряжаемых гибридов выросло более чем втрое, а электромобилей — более чем наполовину. "Это доказывает, что государственная поддержка играет ключевую роль при выборе таких авто, и ожидается, что в четвёртом квартале спрос снизится, поскольку программа поддержки завершена", - сообщает Citadele Leasing.
В сегменте частных покупателей в этом году доминируют автомобили класса SUV — за девять месяцев 2025 года спрос на них вырос почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В третьем квартале самыми популярными моделями стали Škoda Kodiaq, Volkswagen Tayron и Toyota RAV4.
В корпоративном сегменте произошли изменения среди лидеров: модель Volkswagen Tiguan, занимавшая второе место в прошлом году, больше не входит в тройку лидеров. Её место занял Toyota Yaris Cross, который стал самым популярным выбором корпоративных клиентов, за ним следуют Toyota Corolla и Peugeot 2008. Компании по аренде автомобилей чаще всего выбирали модели Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla и Toyota Yaris.
Сегмент подзаряжаемых автомобилей продолжает быстро расти: количество регистраций гибридов с внешней подзарядкой увеличилось более чем на 300%, а полностью электрических автомобилей — на 56% по сравнению с прошлым годом. Этому способствует государственная программа поддержки покупки электромобилей и гибридов. За девять месяцев лидерами сегмента подзаряжаемых гибридов стали Volkswagen Tayron, Volkswagen Tiguan и Škoda Kodiaq, а среди электромобилей — Škoda Enyaq, Lynk & Co 02 и Toyota bZ4X.
В третьем квартале доля экологичных автомобилей достигла 20% от всех новых регистраций — это значительный рост по сравнению с 11,5% годом ранее.
Ранее Otkrito.lv поделился хорошими новостями для латвийских автоводителей - дорога в Европу стала быстрее и лучше.