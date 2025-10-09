Население Латвии продолжает невероятными темпами скупать новые авто. Но скоро наступит спад

Объём покупок со стороны прокатных компаний увеличился на 120%, то есть более чем вдвое. В то же время рост в сегменте частных лиц обеспечила государственная программа поддержки покупки электромобилей. Особенно заметен скачок в сегменте альтернативных двигателей — количество регистраций подзаряжаемых гибридов выросло более чем втрое, а электромобилей — более чем наполовину. "Это доказывает, что государственная поддержка играет ключевую роль при выборе таких авто, и ожидается, что в четвёртом квартале спрос снизится, поскольку программа поддержки завершена", - сообщает Citadele Leasing.