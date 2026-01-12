В Минсообщения ЛР нашли управу на телефонных мошенников. Но для этого надо менять законы
В Министерстве сообщения Латвии (Satiksmes ministrija - SM) состоялось совещание, целью которого было обсудить возможные решения и договориться о конкретных мерах по борьбе с телефонным мошенничеством.
В совещании приняли участие представители SM, Ассоциации финансовой отрасли, Латвийской ассоциации телекоммуникаций, Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий, Латвийской ассоциации электронных коммуникаций, Комиссии по регулированию общественных услуг, а также операторов электронных коммуникаций.
На совещании участники обсудили различные возможности ограничения телефонного мошенничества, в том числе контроль содержания SMS, регистрацию предоплаченных карт мобильной связи, ведение «черного списка» мошеннических ссылок, возможную регистрацию SIM-box устройств, контроль их приобретения и использования, ограничение случаев подмены телефонного номера, регистрацию алфанумерических идентификаторов и другие варианты.
Поддержку получило предложение операторов электронных коммуникаций о внесении изменений в Закон об электронных коммуникациях, касающихся обработки данных о местонахождении, необходимой для предотвращения мошенничества или других противоправных действий в сетях электронных коммуникаций. Если предложение будет включено в Закон об электронных коммуникациях, операторы электронных коммуникаций будут обязаны при обслуживании звонков, поступающих из-за рубежа, обрабатывать данные о местонахождении звонящего, чтобы иметь возможность выявлять и блокировать мошеннические вызовы, в том числе подмену нумерации, до того как они достигнут конечных пользователей.
Участники договорились также дополнительно оценить возможности установления правового регулирования использования SIM-box устройств с учетом их специфики. На следующем совещании, которое запланировано на начало февраля, предполагается более конкретно обсудить и создание реестра алфанумерических идентификаторов. Алфанумерические идентификаторы — это названия компаний и учреждений, которые отображаются в SMS сообщениях в качестве имени отправителя.
