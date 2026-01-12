В Минсообщения ЛР нашли управу на телефонных мошенников. Но для этого надо менять законы

Поддержку получило предложение операторов электронных коммуникаций о внесении изменений в Закон об электронных коммуникациях, касающихся обработки данных о местонахождении, необходимой для предотвращения мошенничества или других противоправных действий в сетях электронных коммуникаций. Если предложение будет включено в Закон об электронных коммуникациях, операторы электронных коммуникаций будут обязаны при обслуживании звонков, поступающих из-за рубежа, обрабатывать данные о местонахождении звонящего, чтобы иметь возможность выявлять и блокировать мошеннические вызовы, в том числе подмену нумерации, до того как они достигнут конечных пользователей.