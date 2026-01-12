Поезда стали точнее, пассажиров - больше: Vivi назвал маршруты, которые прибавили сильнее остальных
АО Pasažieru vilciens (бренд Vivi) в прошлом году перевезло 21,3 млн пассажиров — это на 10% больше, чем годом ранее.
В прошлом году число пассажиров выросло почти на всех электрифицированных железнодорожных линиях, на которых курсируют электропоезда, произведенные чешским предприятием Škoda Vagonka, отметили в PV.
Наиболее значительно число пассажиров по сравнению с 2024 годом выросло на направлении в Скулте - на 14%. Рост на Елгавском направлении составил 11%, на Айзкраукльском - 10%.
Больше всего пассажиров в прошлом году перевезено по маршруту Рига-Тукумс II - свыше 7,5 млн.
На неэлектрифицированных железнодорожных линиях в прошлом году по сравнению с 2024 годом число пассажиров на 13% выросло на направлении в Сигулду, на 8% - на направлении в Даугавпилс. На маршруте Лугажи-Валга, где с февраля 2025 года несколько рейсов согласованы с пересадками на поезда до Таллинна, число пассажиров увеличилось более чем в два раза.
Точность движения поездов в 2025 году составила 98,4%.
Как сообщили в PV, с июля 2025 года года было продано более 14 000 единых билетов, которые можно использовать как для поездки на пассажирском поезде в пределах Риги, так и для проезда в транспорте Rīgas satiksme. Почти половину единых билетов приобрели пассажиры Тукумсской линии, 24% - пассажиры Скултской линии, 15% - пассажиры Елгавской линии, а 12% - пассажиры Айзкраукльской линии.
В прошлом году была начата модернизация пассажирской инфраструктуры и перестройка пассажирских платформ.
Как сообщалось, в 2024 году по железной дороге в Латвии было перевезено 19,445 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем в 2023 году, и на 5,3% больше, чем до пандемии в 2019 году.