Поезда стали точнее, пассажиров - больше: Vivi назвал маршруты, которые прибавили сильнее остальных

На неэлектрифицированных железнодорожных линиях в прошлом году по сравнению с 2024 годом число пассажиров на 13% выросло на направлении в Сигулду, на 8% - на направлении в Даугавпилс. На маршруте Лугажи-Валга, где с февраля 2025 года несколько рейсов согласованы с пересадками на поезда до Таллинна, число пассажиров увеличилось более чем в два раза.