Хорошие новости для латвийских автоводителей - дорога в Европу стала быстрее и лучше
В Польше на днях завершили строительство объездной дороги вокруг города Ломжа, что означает завершение строительства всего польского участка международного транспортного коридора Via Baltica от Варшавы до Риги и далее - до Таллина.
Как сообщается на сайте польского правительства, новый открытый отрезок имеет длину 12,9 километра и выводит все транзитное движение за пределы города. На этом участке построены три дорожные развязки и самый длинный мост в Подляском воеводстве – 1205-метровая эстакада через долину реки Нарев.
Теперь вся трасса от Варшавы до литовской границы (Будзиско) длиной 310 километров представляет собой скоростную магистраль. Дорога является частью европейского маршрута E67, соединяющего Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву с Польшей и Западной Европой.
Первый участок Via Baltica в Польше открылся еще в декабре 2013 года – это была объездная дорога города Стависки. В течение последующих лет постепенно вводили в эксплуатацию новые отрезки: объездные дороги Августова (2014), Сувалок (2019), Щучина (2015-2020), Элька (2022-2023) и другие.
Общая стоимость строительства всех польских отрезков Via Baltica превысила 11 миллиардов злотых (2, 6 млрд евро по нынешнему курсу).
Via Baltica является элементом двух коридоров европейской транспортной сети TEN-T: Северное море – Балтийское море и Балтийское море – Черное море – Эгейское море. Трасса обеспечивает важнейшее дорожное сообщение между балтийскими странами и западной частью Европы.