В латвийском банке констатировали, что стресс и тревога по поводу денег затрагивают многих из нас

Не менее важно начать формировать сбережения — пусть даже с небольшой «подушки безопасности» на случай непредвиденных расходов. Главное — начать: даже 10 или 20 евро в месяц могут стать важным шагом к большей стабильности и уверенности в будущем. Со временем эту сумму можно увеличивать, стремясь создать резерв хотя бы в размере трёх–четырёх месячных зарплат. Осознание того, что у человека есть хоть небольшой запас, снижает тревожность, делает мысли более спокойными и способствует принятию обдуманных решений.