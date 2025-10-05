В соседней с Латвией стране запретят показывать фильмы на русском языке. У нас тоже так сделают?
Эстонские правительство сообщило, что хочет запретить показ фильмов, продублированных на иностранные языки. Возможность дубляжа детских фильмов останется. Об этом сообщает rus.err.ee.
Русские уйдут из кинотеатров
"Мы упорядочиваем использование языков в фильмах, показываемых в кинотеатрах. В соответствии с Законом о языке показ в кино фильмов, продублированных на иностранный язык, разрешен только для детей; фильмы для взрослых должны идти с субтитрами, без дубляжа и на оригинальном языке", – сказала министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) на пресс-конференции правительства.
По словам генерального директора кинотеатров Apollo Кадри Эрм, план государства запретить дубляж фильмов на все языки, кроме эстонского, приведет к тому, что русскоязычная аудитория перестанет ходить в эстонские кинотеатры. Недостаток зрителей может привести к закрытию кинотеатра в Нарве.
Эрм отметила, что с точки зрения общества и государства изменение Закона о языке вполне понятно, однако с точки зрения киноиндустрии это означает снижение числа посетителей не только в кинотеатрах Ида-Вирумаа, но и повсеместно там, где есть русскоязычная целевая аудитория и люди, привыкшие потреблять развлекательный контент на родном языке, пишет ERR.
"Это в основном старшее поколение, которое выросло на фильмах с дубляжом. Безусловно, это изменение приведет к сокращению числа зрителей в кинотеатрах, потому что они не перестанут потреблять развлекательный контент или фильмы, просто перейдут на другие каналы, где можно получить это на родном языке", – сказала Эрм.
В Латвии перемены тоже зреют
Национальное объединение в первой половине года предложила ввести требование, чтобы не менее одной пятой фильмов в кинотеатрах демонстрировались с аудиодорожкой на государственном языке.
Согласно предложению, в кинотеатрах и других публичных местах фильмы могли бы показываться и на оригинальном языке, но не более 80% от репертуара конкретного дня. Законопроект предусматривает исключения для международных кинофестивалей. Кроме того, NA предлагает закрепить в законе норму, что публично демонстрируемые фильмы должны сопровождаться субтитрами на государственном языке, чтобы обеспечить доступность кино для людей с нарушением слуха.
В латвийских кинотеатрах фильмы на русском языке в среднем составляют 14,2% от общего количества сеансов в год.
Согласно требованиям Закона о государственном языке, все фильмы, демонстрируемые на других языках, сопровождаются субтитрами на латышском языке. Фильмы с латышскими субтитрами составляют 73,5% всех сеансов, а фильмы с субтитрами на латышском и русском языках — 59,3%.
В настоящий момент Министерству культуры поручено подготовить предложения по ограничению использования русского языка — как в кино, так и на телевидении и стриминговых платформах.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия решила раздать зарубежным кинопродюсерам миллионы евро. А в чем смысл?