Латвия решила раздать зарубежным кинопродюсерам миллионы евро. А в чем смысл?

В аннотации, доступной на портале проектов нормативных актов, указано, что Латвийское агентство инвестиций и развития (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA) во втором этапе отбора приняло решение о предоставлении поддержки восьми заявленным проектам на общую сумму 4 708 445 евро, а именно: в 2025 году в объеме 2,8 миллиона евро и в 2026 году — 1,8 миллиона евро.