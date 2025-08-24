Латвия решила раздать зарубежным кинопродюсерам миллионы евро. А в чем смысл?
Министерство финансов (МФ) в следующем году планирует взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства в размере 1,8 миллиона евро для обеспечения софинансирования из государственного бюджета съемок зарубежных фильмов в Латвии.
В аннотации, доступной на портале проектов нормативных актов, указано, что Латвийское агентство инвестиций и развития (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA) во втором этапе отбора приняло решение о предоставлении поддержки восьми заявленным проектам на общую сумму 4 708 445 евро, а именно: в 2025 году в объеме 2,8 миллиона евро и в 2026 году — 1,8 миллиона евро.
МФ поясняет, что эти средства необходимы для реализации восьми кинопроектов, утвержденных во втором этапе отбора. Общий выделенный объем поддержки на их реализацию превышает 4,7 миллиона евро, из которых 2,87 миллиона будут использованы в 2025 году, а 1,84 миллиона — в 2026 году.
Министерство экономики подчеркивает, что подобные проекты вносят значительный вклад в экономику Латвии и ее международную узнаваемость. По мнению министерства, кинопроизводство способствует развитию туризма, создает рабочие места, укрепляет региональное предпринимательство и улучшает имидж страны как направления для сотрудничества и инвестиций. Кроме того, киноиндустрия дает возможность формировать инклюзивную рабочую среду и укреплять развитие креативных индустрий в Латвии.