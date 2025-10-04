Как пили, так и пьют: региональные магазины не почувствовали последствий ограничений на алкоголь

Владельцы магазинов, опрошенные Латвийским телевидением, отметили небольшое снижение продаж алкоголя в первый месяц, но рост в сентябре. В целом, тенденция такая, что покупатели покупают больше алкоголя за один раз, чем раньше. "Если сравнивать август и сентябрь этого года с августом и сентябрем прошлого года, видно, что период ограничений повлиял на количество покупок - оно немного снизилось, опустившись ниже 2000 именно в этот период. Если говорить о потреблении алкоголя, то наблюдалось небольшое падение, всего на несколько процентов. В сентябре, что интересно, потребление алкоголя выросло на 2%, несмотря на все ограничения", - сказал управляющий магазином Skorpions в Заубе Цесисского края Арнис Звайгзне.