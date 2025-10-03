"Прогрессивные" против Авена: единственного латвийца из списка Forbes хотят лишить гражданства

В письме, подписанном председателем фракции Андриом Шуваевым, говорится о том, что в обществе уже несколько лет существуют сомнения в законности гражданства Авена - законно ли оно было получено изначально; нет ли оснований для его отзыва сейчас, поскольку человек оказывал поддержку государству-агрессору России и не исключено, что продолжает делать это своим экономическим капиталом или иным образом.