"Прогрессивные" против Авена: единственного латвийца из списка Forbes хотят лишить гражданства
Фракция "Прогрессивных" требует от правительства разъяснений по поводу латвийского гражданства миллиардера Петра Авена. В условиях геополитической напряженности партия считает его статус потенциальной угрозой национальной безопасности и призывает к проверке оснований для лишения гражданства.
Парламентская фракция "Прогрессивных" направила письмо премьер-министру Эвике Силине и министру внутренних дел Рихарду Козловскису (СП) с требованием предоставить подробную информацию об обстоятельствах получения латвийского гражданства Петром Авеном. Партию также интересует, были ли оценены основания для лишения Авена латвийского гражданства, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 24 Закона о гражданстве.
"Прогрессивные" подчеркивают, что в нынешней геополитической ситуации сохранение статуса гражданина для человека, чье гражданство сомнительно с точки зрения законности, особенно из-за возможного сотрудничества с российскими властями, представляет серьезный риск для национальной безопасности Латвии.
В письме, подписанном председателем фракции Андриом Шуваевым, говорится о том, что в обществе уже несколько лет существуют сомнения в законности гражданства Авена - законно ли оно было получено изначально; нет ли оснований для его отзыва сейчас, поскольку человек оказывал поддержку государству-агрессору России и не исключено, что продолжает делать это своим экономическим капиталом или иным образом.
По мнению "Прогрессивных", сложившаяся ситуация вызывает подозрения, во-первых, о возможной коррупции со стороны государственных чиновников при предоставлении гражданства отдельным лицам, а также о невозможности последующего выявления и исправления незаконных решений, принятых в результате коррупционных действий. Во-вторых, это представляет собой общую и долгосрочную угрозу безопасности Латвии, которую органы национальной безопасности не в состоянии выявить. Поэтому необходимо выяснить все юридические и фактические обстоятельства, то есть имеет ли Авен право на сохранение латвийского гражданства, и открыто объяснить это обществу, подчеркивает партия.
С аналогичным призывом выступило и Национальное объединение.
В феврале 2023 года агентство LETA сообщало, что органы безопасности Латвии изучают вопрос о том, есть ли основания для лишения российского миллиардера Авена гражданства Латвии. Вопрос возник после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Авен получил латвийское гражданство в 2016 году и был награжден орденом Трех звезд в 2012 году. После масштабного вторжения России в Украину капитул ордена принял решение о его отзыве. Вскоре после этого Сенат Латвийского университета (ЛУ) принял решение лишить Авена звания почетного доктора.
Дед миллиардера был латышским стрелком, оставшимся жить в России после Гражданской войны.
В 2023 году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии лиц, которые, в частности, существенно поддерживали войну России в Украине.