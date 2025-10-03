Редкая гостья из Америки: на Колкасрагсе орнитолог зафиксировал новый вид птиц для Латвии
1 октября в Латвии впервые была замечена новая для страны птица — пёстроносый турпан (Melanitta perspicillata). Наблюдение произошло на Колкасрагсе, где её увидел орнитолог Эдгар Смыслов.
К четырём ранее зафиксированным в Латвии видам морянок присоединился пятый — самый яркий представитель этого рода, прилетевший из Америки. Все морянки — обитатели морских побережий, гнездящиеся на севере, а латвийского побережья они достигают в самые холодные месяцы года.
Обычными для Латвии зимующими видами являются турпан (Melanitta fusca) и синьга (Melanitta nigra), чьи места гнездования охватывают северную часть Балтийского моря. В 2020 году в Латвии впервые был отмечен сибирский турпан (Melanitta stejnegeri), и с тех пор зарегистрировано 12 наблюдений этого вида. В 2022 году впервые зафиксировали ещё более далёкую гостью из Америки — американскую синьгу (Melanitta americana), с тех пор — три наблюдения.
Каждый желающий может сообщать о наблюдениях птиц на портале Dabasdati.lv, даже если не уверен в определении вида, отметив «неопределённый». Если наблюдение зафиксировано на фотографии, специалисты портала помогут установить точный вид.
Пестроносый турпан — это редкая для Европы морская утка из семейства утиных.
- Обитает в Северной Америке: гнездится в Канаде и на Аляске, а зимует у атлантического и тихоокеанского побережья США.
- Отличается массивным разноцветным клювом — у самцов он пёстрый, с белыми, чёрными и оранжевыми участками, что и дало название «пестроносый».
- Самец — чёрный, с белыми пятнами на лбу и затылке; самка — буровато-серая, менее яркая.
- Питается в основном моллюсками, ракообразными и водными беспозвоночными, добывая их на морском дне.