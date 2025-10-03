Редкая гостья из Америки: на Колкасрагсе орнитолог зафиксировал новый вид птиц для Латвии

Обычными для Латвии зимующими видами являются турпан (Melanitta fusca) и синьга (Melanitta nigra), чьи места гнездования охватывают северную часть Балтийского моря. В 2020 году в Латвии впервые был отмечен сибирский турпан (Melanitta stejnegeri), и с тех пор зарегистрировано 12 наблюдений этого вида. В 2022 году впервые зафиксировали ещё более далёкую гостью из Америки — американскую синьгу (Melanitta americana), с тех пор — три наблюдения.