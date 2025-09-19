Загадка "пьяной обезьяны" раскрыта: почему наша тяга к алкоголю - это не случайность?

Наблюдая за двумя группами шимпанзе — одной в Кот-д’Ивуаре и другой в Уганде — и анализируя съедаемые ими фрукты, команда исследователей оценила, что животные потребляют примерно 14 граммов этанола в день. Это количество эквивалентно примерно 1,4 алкогольным напиткам или, с учётом меньшего веса шимпанзе, соответствует потреблению человеком 2,6 алкогольных напитков в день.