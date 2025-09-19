Загадка "пьяной обезьяны" раскрыта: почему наша тяга к алкоголю - это не случайность?
Почему нас так тянет к алкоголю? Учёные полагают, что ответ на этот вопрос кроется в нашей эволюционной истории. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, впервые точно подсчитало, сколько алкоголя потребляют шимпанзе, и получило поразительные результаты.
Долгое время в научном сообществе циркулировали данные о том, что шимпанзе также употребляют алкоголь, но это исследование, опубликованное в среду в журнале Science Advances, стало первой попыткой точно количественно оценить, сколько именно они потребляют.
Наблюдая за двумя группами шимпанзе — одной в Кот-д’Ивуаре и другой в Уганде — и анализируя съедаемые ими фрукты, команда исследователей оценила, что животные потребляют примерно 14 граммов этанола в день. Это количество эквивалентно примерно 1,4 алкогольным напиткам или, с учётом меньшего веса шимпанзе, соответствует потреблению человеком 2,6 алкогольных напитков в день.
«Шимпанзе съедают от 5 до 10% своего веса в день в виде спелых фруктов, поэтому даже низкая концентрация даёт значительную дозу алкоголя», — сказал старший автор исследования Роберт Дадли, профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли.
«Если шимпанзе случайным образом выбирают спелые фрукты, то это будет их средний уровень потребления, независимо от предпочтения этанола. Но если они предпочитают более спелые и/или более сахаристые фрукты, то это консервативная нижняя граница вероятного уровня потребления этанола».
Дадли известен тем, что ввёл в научный оборот гипотезу «пьяной обезьяны», которая, по его словам, предполагает, что наша склонность к алкоголю связана с «древними тенденциями приматов искать и потреблять спелые, богатые сахаром и содержащие алкоголь фрукты».
Самые сладкие фрукты
Исследователи нового исследования, работающие в университетах США и Кот-д’Ивуара, отобрали образцы мякоти спелых фруктов 20 видов в Уганде и Кот-д’Ивуаре, используя три разных метода для определения содержания алкоголя.
Команда обнаружила, что фрукты содержат в среднем от 0,31% до 0,32% этанола, а шимпанзе обычно съедают около 4,5 килограммов фруктов в день, что означает потребление примерно 14 граммов этанола ежедневно.
Учёные также отметили, что наиболее часто употребляемые фрукты на каждой из площадок исследования — вид инжира в Уганде и сливовидный фрукт в Кот-д’Ивуаре — имели самое высокое содержание алкоголя, что указывает на их более высокую степень спелости и большее количество сахаров для ферментации.
Шимпанзе вряд ли опьянеют от такого потребления алкоголя, поскольку они едят фрукты в течение всего дня, сказала учёный по охране природы Кимберли Хокингс, доцент Университета Эксетера в Великобритании, которая не участвовала в этом исследовании, но проводила исследования в этой области.
«Данные подтверждают, что этанол не является абсолютным препятствием для питания шимпанзе, но мы не можем сказать, является ли этанол привлекательным для них или нет», — сообщила она CNN.
Гипотеза «пьяной обезьяны»
Гипотеза Дадли изначально встретила скептицизм, но всё больше доказательств подтверждают её, поскольку приматологи, в том числе и в этом исследовании, наблюдали, как обезьяны и человекообразные едят ферментированные фрукты.
«Потребление этанола не ограничивается приматами», — сказал Дадли, добавив, что запах этого соединения может помогать животным находить пищу с более высоким содержанием сахара. «Это более характерно для всех фруктоядных животных и, в некоторых случаях, для нектароядных», — отметил он.
«Это лишь подчёркивает необходимость дополнительного федерального финансирования исследований привлекательности и злоупотребления алкоголем у современных людей. Вероятно, это имеет глубокие эволюционные корни», — добавил Дадли.