Налоги растут: алкоголь и сигареты подорожают уже через несколько месяцев

В целях обеспечения дополнительных поступлений в государственный бюджет предлагается с 1 января 2026 года увеличить ставку налога на азартные игры на один игровой автомат с 6204 евро до 7440 евро в год, а на один стол для игры в рулетку и карты и кости - с 33 696 евро до 40 440 евро в год. Ставка налога на азартные игры по телефону, а также на пари и тотализаторы будет увеличена с 15% до 18% от дохода от организации этих игр, ставка налога на игру в бинго - с 10% до 12%, а ставка налога на интерактивные азартные игры - с 12% до 15%.