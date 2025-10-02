Согласно новым правилам, денежные переводы жителей Латвии будут подвергаться дополнительной проверке

Проверка проводится перед каждым платежом, даже если одному и тому же получателю средства перечисляются несколько раз или повторно выполняется обычный кредитовый перевод в случае, если ранее моментальный платеж был отклонен. Проверка не будет выполняться в тех случаях, когда получатель не указан самим плательщиком (например, если счет и имя получателя получены из регистра телефонных номеров и номеров счетов).