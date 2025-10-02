Согласно новым правилам, денежные переводы жителей Латвии будут подвергаться дополнительной проверке
Пресс-служба Банка Латвии сообщает, что с 9 октября 2025 года по всей Европе вступает в силу требование: перед началом платежа, тот, кто его проводит — финансовое учреждение — обязано провести проверку соответствия имени или названия получателя и номера счета (проверка соответствия имени и номера счета).
Проверка соответствия имени и номера счета является дополнительным элементом безопасности и предназначена для того, чтобы плательщик до выполнения распоряжения о платеже получил информационное уведомление о результате проверки. Это позволит снизить риск мошенничества и ошибок. Процесс должен выполняться фактически мгновенно — не более чем за пять секунд.
Отображаемый результат проверки не влияет на право плательщика отправить платеж в соответствии с изначально введенными данными о получателе. Решение — выполнять или не выполнять платеж в случае несоответствия — остается в зоне ответственности самого плательщика.
Проверка соответствия имени и номера счета — это процесс, который поставщики платежных услуг должны осуществлять до авторизации платежа со стороны плательщика. Она включает проверку соответствия указанного банковского счета получателя (IBAN) и имени, названия или иного идентификатора, например, номера плательщика НДС или кода юридического лица (LEI).
Проверка проводится перед каждым платежом, даже если одному и тому же получателю средства перечисляются несколько раз или повторно выполняется обычный кредитовый перевод в случае, если ранее моментальный платеж был отклонен. Проверка не будет выполняться в тех случаях, когда получатель не указан самим плательщиком (например, если счет и имя получателя получены из регистра телефонных номеров и номеров счетов).
Внедрение проверки соответствия имени и номера счета повысит уровень безопасности и снизит риск мошенничества, особенно создавая дополнительную возможность остановить платеж в ситуациях, когда мошенники подменяют реквизиты счета-фактуры, указывая плательщику знакомое имя или название получателя, но заменяя номер счета на счет, выбранный злоумышленниками.
Данное требование отныне будет распространяться на внутрибанковские платежи, на традиционные переводы клиентам других банков и на моментальные платежи.
