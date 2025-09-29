Крупнейший латвийский банк снова предупредил клиентов об уменьшении лимитов на снятие наличных в банкоматах
Крупнейший по активам в Латвии Swedbank разослал сегодня многим клиентам сообщения о том, что уменьшает их лимиты снятия наличных. Однако по желанию лимиты можно вернуть на прежний уровень.
"Чтобы проактивно защитить средства клиентов от растущих рисков мошенничества, мы пересмотрели лимиты дебетовых карт на снятие наличных в банкоматах, адаптировав их к повседневным потребностям клиентов", - говорится в сообщении Swedbank.
"Поскольку по вашей дебетовой карте установлен высокий лимит на снятие наличных, которым вы долгое время не пользовались, с 11.12.2025 он будет снижен до 750 евро", - добавляет банк.
Если клиенту необходим больший лимит, банк указывает, что его можно в любое время поднять вплоть до 3000 евро. Это можно сделать в интернет-банке, в мобильном приложении,
в отделении банка, назначив консультацию через интернет-банк.
"Рекомендуется повышать лимит только для конкретной операции, а затем снова его снижать. Так вы позаботитесь о безопасности своих финансов и в дальнейшем", - указывает Swedbank.
Несогласным с переменами банк предлагает "расторгнуть договор дебетовой карты".
Как ранее сообщал Otkrito.lv, Swedbank еще две недели назад начал предупреждать клиентов о том, что снижает дневной лимит на снятие наличных до 750 евро для защиты от мошенников.