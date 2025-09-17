Забота или чрезмерный контроль: нововведение для клиентов Swedbank вызывает споры

Член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис признал, что сумма украденных мошенниками денег весьма велика, из-за чего банки вынуждены искать решения. И подробные вопросы от банка при увеличении лимита нужны для безопасности клиента, заверил Бразовскис: «Одна из причин — то, что есть эти риски мошенничества. Поэтому и переспрашивают: понимаю ли я, что увеличиваю лимит, увеличиваю ли я его только для себя или делаю это потому, что какой-то дядя посоветовал мне сделать какие-то фантастические вложения».