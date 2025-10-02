Популярная у жителей Латвии авиакомпания меняет билетную политику. Как не нарваться на неприятности?
Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик намерен отказаться от бумажных посадочных талонов с 12 ноября 2025 года. Вместо этого пассажирам потребуется предъявлять посадочный талон из приложения Ryanair на смартфоне.
Ryanair сообщает, что с этой даты «пассажиры больше не смогут скачать и распечатать физический бумажный посадочный талон». Вместо этого они обязаны «использовать цифровой посадочный талон, сгенерированный в их приложении myRyanair.
Как это будет работать?
В настоящее время Ryanair требует зарегистрироваться онлайн через сайт или приложение не позднее чем за два часа до отправления рейса и «либо распечатать посадочный талон на одном листе формата A4, либо загрузить цифровой посадочный талон на мобильный телефон».
Что изменится с 12 ноября в билетной политике Ryanair? «Распечатанные посадочные талоны не будут приниматься в аэропортах», — заявляет Ryanair. Любопытно, что посадочные талоны, распечатанные персоналом Ryanair в аэропорту, будут приниматься бесплатно.
Что если нет смартфона?
Что делать пожилым пассажирам, которые могут не иметь или не пользоваться смартфоном? Пресс-секретарь Ryanair сказал: «Пассажиры, у которых нет смартфона, могут попросить друга или члена семьи скачать посадочный талон за них.
«Если пассажир зарегистрирован, ему будет оказана помощь в аэропорту, где сотрудники увидят, что регистрация выполнена».
Мой телефон разряжен (потерян)
"Если вы потеряете телефон — без проблем. При условии, что вы зарегистрировались до приезда в аэропорт, мы бесплатно выдадим бумажный посадочный талон в аэропорту. Но вы должны были пройти регистрацию до приезда в аэропорт", - заявляет авиакомпания.
«Кроме того, если разрядился аккумулятор или случилось что-то ещё, после регистрации у нас в любом случае будет ваш порядковый номер у выхода на посадку, и мы обеспечим вашу посадку. Так что никому не стоит волноваться. Просто убедитесь, что вы зарегистрировались онлайн до приезда в аэропорт — и все будет в порядке».
В 2008 году Ryanair стала первой авиакомпанией в мире, потребовавшей от пассажиров предварительной онлайн-регистрации под угрозой штрафа. Пассажиры, регистрирующиеся в аэропорту вместо онлайн-регистрации, должны заплатить штраф в размере 65 евро.
Некоторые страны требуют бумажные посадочные талоны
Ryanair делает особое исключение для рейсов из Марокко, где правительство требует наличия бумажного посадочного талона: «Вы должны завершить регистрацию онлайн, чтобы получить подтверждение регистрации на мобильный телефон через приложение Ryanair. Затем вы должны предъявить это подтверждение и получить распечатанный посадочный талон на стойке регистрации».
Есть ли другие опасения?
Ryanair настаивает, что бронирования, сделанные через онлайн-турагентства, с которыми у нее нет контрактных отношений, должны быть «проверены» пассажиром перед поездкой. Авиакомпания объясняет: «Требуется проверка, потому что некоторые сторонние агенты часто присылают Ryanair поддельные контактные и/или платежные данные, не принадлежащие нашему клиенту».
