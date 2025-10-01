Гостайна для избранных: как СГБ решает, кто достоин доверия

Всем проверенным лицам специальные разрешения выданы сроком на пять лет. Оценка соответствия остальных претендентов для работы с государственной тайной продолжается. При этом один председатель самоуправления и три заместителя председателей получили специальные разрешения еще в 2024 году, когда занимали другие должности, требующие доступа к государственной тайне. Этим лицам не требовалась повторная проверка.